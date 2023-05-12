Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter için yeni bir CEO işe aldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yaklaşık 6 hafta içinde başlayacak." ifadesini kullandı.

12.05.2023 09:06:490
Paylaş Tweet Paylaş
Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirket için yeni bir CEO'yu işe aldığını duyurdu. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter için yeni bir CEO işe aldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yaklaşık 6 hafta içinde başlayacak" ifadesini kullandı.

Yeni CEO'nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtti. Musk'ın paylaşımından yeni CEO'nun kadın olacağı anlaşılırken, isim verilmedi.

İşi üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğini söylemişti

Elon Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti. Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti. Bazı Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"KOBİ"ler için vazgeçilmez olacağız

"KOBİ"ler için vazgeçilmez olacağız

Küçükler neden yavaşladı?

Küçükler neden yavaşladı?

8,5 milyon kişiye ulaşırız

8,5 milyon kişiye ulaşırız

İyileşme sürer mi?

İyileşme sürer mi?

Vadeler kısalıyor

Vadeler kısalıyor

Zor denklem

Zor denklem

Yorum Yaz