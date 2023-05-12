Elon Musk, Twitter'ın yeni CEO'sunu belirledi

Bloomberg'in haberine göre ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ın yeni CEO'su olarak NBC Universal'in Küresel Reklamcılık ve Ortaklıklar Başkanı Linda Yaccarino'yu seçti.

Bloomberg'in haberine göre ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ın yeni CEO'su olarak NBC Universal'in Küresel Reklamcılık ve Ortaklıklar Başkanı Linda Yaccarino'yu seçti. Buna göre Yaccarino altı hafta içinde görevine başlayacak.

Bilgi sahibi kaynaklara göre Elon Musk, Twitter’ın yeni CEO’su olarak NBC Unversal’ın Küresel Reklamcılık ve Ortaklıklar Başkanı Linda Yaccarino’yu seçti.

Bloomberg’in bildirdiğine göre NBC Yaccarino’nun ayrılacağını Cuma sabahı duyurmayı planlıyor. Musk Perşembe günü yerine birini seçmesinden birkaç hafta sonra CEO rolünden ayrılacağını açıklamıştı.

Yapılan duyuru, çalışanlarının dört üçünü işten çıkaran ve son haftalarda platformada büyük çaplı değişiklikler açıklayan ve sık sık kesintiler yaşayan şirket için yeni bir sayfa açabilir.

Yaşanan baskılara ek olarak, yatırımcılar Musk’ın aralarında Tesla’nın olduğu birkaç şiketi yönetmesinin yanında Twitter nedeniyle ünlü milyarderin dikkatinin dağılmasından giderek daha hoşnutsuzluklarını dile getiriyordu.

Yeni isim reklam verenlerin endişelerini yatıştırabilir

Yaccarino’nun, özellikle Musk’ın Twitter’ın içerik denetleme politikalarında kapsamlı değişiklikler yapma talebini dengeleyerek reklamverenlerin korkularını yatıştırmaya hizmet edebileceği değerlendiriliyor.

Musk yaptığı seçimle ilgili çok az bilgi verirken yeni CEO’nun bir kadın olduğunu ve birkaç hafta içinde göreve başlayacağını belirtti. Ünlü milyarder kendisinin yönetim kurulu başkanı ve teknoloji baş sorumlusu olarak kalacağını, ürünleri, yazılımlar ve sistemsel operasyonları yöneteceğini kaydetti.

Öte yandan Musk'ın gösterişli duyurular ve büyük sözler verme ve ardından yerine getirmeme konusunda da bir sabıkası kaydı var.

Ünlü milyarder kapsamlı istihdam ve bütçe kesintilerine, dönüştürücü değişiklikler, düzensiz ve öngörülemeyen kararlar ve reklam verenlerin kaçmasına neden olarak nedeniyle Twitter’daki liderliği nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Musk bu yılın başlarında şirkete 20 milyar dolar değer biçmişti

Musk bu yılın başlarında şirket personeline gönderdiği bir e-postada 20 milyar değer biçmişti. Bu rakam kendisinin şirketi satın aldığı bedel olan 44 milyar doların yarısından az bir miktara karşılık geliyor.

Tesla’nın CEO’su geçtiğimiz yıl Twitter CEO’luğundan istifa edip etmemesi gerektiğine dair bir anket başlatmış ve çıkan sonuca uyacağını duyurmuştu. 17 milyon kişinin katıldığı ankette Musk’ın çekilmesi gerektiği sonucu çıkmış ve ünlü milyarder geçtiğimiz ay yeni CEO olarak köpeği Floki’yi atadığını açıklamıştı.

Musk’ın Twitter’a yeni CEO atadığını açıklamasının ardından Tesla hisseleri yükselişe geçti.