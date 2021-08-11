Elon Musk yeni işinde de kripto para kullanacak

Milyarder iş insanı Elon Musk’un CEO’su olduğu SpaceX, uzaydan dünyaya reklam yansıtmaya hazırlanıyor.

11.08.2021 13:45:000
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Elon Musk yeni işinde de kripto para kullanacak

Yapılan açıklamalara göre, reklam için ödemelerde ise Bitcoin, Ethereum, Dogecoin de dahil kripto para birimleri kullanılacak.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX ve Kanadalı Geometric Energy Corporation (GEC) ile işbirliğine giderek uzaydan dünyaya reklam yansıtmaya hazırlanıyor. Fırlatılacak uyduya yerleştirilecek ekrandan reklam gösterimi yapılacak. Reklam için ödemelerde ise kripto para kullanılacak.

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NTV’de yer alan habere göre, uydunun bir yüzünde dijital bir ekran olacak. Bu sayede uzaydan dünyaya reklam gösterilebilecek. Yeryüzünden bakıldığında havada ışıklı bir reklam panosu görülecek. Bu ekran sanatsal çalışmalar için de kullanılabilecek.

DOGECOIN DE LİSTEDE

CubeSat’ın 2022’de fırlatılması planlanıyor. Reklam ödemeleri ise özel olarak üretilen tokenlarla yapılacak. Söz konusu tokenlar Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralarla satın alınabilecek. GEC bunun yanında Elon Musk’ın favori kripto paraları arasında yer alan Dogecoin’le de ödeme almayı hedeflediğini duyurdu.

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