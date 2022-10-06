Elon Musk’ın 2 hamlesi ile 250 milyon dolar kazanmış olabilir

Milyarder yatırımcı Carl Icahn, Elon Musk’ın twitter’a yeniden talip olmasıyla beraber Business Insider’a göre birkaç ayda 250 milyon dolar civarında kar yapmış olabilir.

6.10.2022 22:20:000
Paylaş Tweet Paylaş
Elon Musk’ın 2 hamlesi ile 250 milyon dolar kazanmış olabilir

The Wall Street Journal’ın Salı günü yayınladığı habere göre milyarder yatırımcı son aylarda sosyal medya şirketine yaklaşık 500 milyon dolar yatırdı. Journal’ın haberini dayandırdığı kaynakları hisseleri 30’lu seviyelerin ortalarında satın aldığını söylüyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, daha önce Twitter’ı hisse başına 54.20 dolara satın almayı teklif etmiş ve bu teklif kabul edilmişti. Ancak daha sonra Musk teklifinden vazgeçti ve taraflar davalık oldu. O süreçte ise twitter hisseleri düştü. Icahn hisseleri Musk’ın teklifinden çok daha düşük bir ortalamayla aldı.

Musk tekrar karar değiştirip Twitter’ı satın alma sürecini başlangıçta kabul edilen şartlarda tamamlamayı teklif edince Çarşamba günü hisseler %22 artışla 52 dolara yükseldi.

Insider, “Icahn’ın hisseleri henüz satmadığını varsayarsak birkaç ayda %50’lik bir kazanç” diyor.

The Journal’ın haberine göre Icahn, Musk’ın kaybedeceği anlaşılan bir mahkeme savaşına devam edeceğinden şüphelendiği için hisse almış.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Midas’ta masrafsız borsa işlemleri başladı

Midas’ta masrafsız borsa işlemleri başladı

Mücevher sektörünün ihracatı yüzde 4,5 büyüdü

Mücevher sektörünün ihracatı yüzde 4,5 büyüdü

Borsa İstanbul’da gong Barem Ambalaj için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Barem Ambalaj için çaldı

Borsa İstanbul’da Gong, Bulls GSYO ve RePG Enerji için çaldı

Borsa İstanbul’da Gong, Bulls GSYO ve RePG Enerji için çaldı

Borsada geri çekilmeler alım fırsatı yaratıyor

Borsada geri çekilmeler alım fırsatı yaratıyor

Hisseden önemli fırsatlar var

Hisseden önemli fırsatlar var

Yorum Yaz