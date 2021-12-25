SpaceX’in eski mühendislerinden bir girişim fikri: 45 saniyede pizza

Stellar Pizza’nın geçmişte Elon Musk’ın şirketinde çalışan 23’ten fazla çalışanı var. Robotik bir restoran olan Stellar Pizza, önümüzdeki yıl ilkbaharda Los Angeles’ta açılıyor. Şirket, teslimat noktasına giderken pizzalar pişirebilen, içinde tam otomatik bir mutfağa sahip tekerlekli bir restoran olarak hizmete girecek.

ABC7 ile yaptığı röportajda Şirket CEO’su Tsai, “Sahip olduğumuz şey tekerlekli otomatik bir restoran ve evinize giderken yemek hazırlayabileceğiz. Gayrimenkulümüz yok. Ve daha kaliteli, daha tutarlı bir ürün olacak çünkü her seferinde aynı hareketleri yapan otomatik bir makine.”

Businnes Insider’ın haberine göre şirket Mayıs 2019’da üç eski SpaceX mühendisi Benson Tsai, Brian Langone ve James Wahawisan tarafından kuruldu.

Stellar Pizza’nın CEO’su Tsai, roketler ve uydular için gelişmiş pil sistemleri tasarladığı Elon Musk’ın şirketinde beş yıl geçirdi. Bir kamyonun arkasına sığan otomatik, temassız bir pizza yapma makinesi yapmak için 23’ten fazla eski SpaceX çalışanını topladı.

Yeni nesil pizza konsepti, saatte 100’den fazla pizza pişirebilen ve bir kamyon arkasına sığabilen otomatik mobil mutfaklara sahip. İşlem, preslenen ve şekillendirilen bir top çiğ pizza hamuru ile başlıyor. Ardından, ev yapımı sos ve taze soslar ekleniyor ve çiğ pizza, özel tasarımlı dört yüksek sıcaklıktaki fırından birine yerleştiriliyor.

Forbes’un haberine göre Tsai, yüksek komisyon ücretleri, yakalanması zor karlar, gıda teslimat zorluklarına çözüm bulma arzusuyla 2019’da şirketten ayrılmış. 23 SpaceX mühendisini ve yemek servisi alanında (SpaceX’in yönetici şefi Ted Cizma ve pizza danışmanı Noel Brohner dahil) bir avuç uzmanı işe almış ve ana şirket Serve Automation altında Stellar Pizza’yı geliştirmişler.

Tsai, “Aslında biz, gıda dağıtım zorluklarını çözmeye çalışan bir roket bilimcileri ekibiyiz. Mevcut sistem bozuk. Restoranlar yeterince para kazanmıyor, tüketiciler çok fazla ödüyor ve üçüncü taraf dağıtım şirketleri gerçekten kâr etmiyor. Uzmanlığımızı kullanmak istedik ve çözümümüz otomatik bir mobil hayalet mutfak oluşturmak” diyor.

Şirket Kasım 2020 itibarıyla yatırımcılardan 9 milyon dolar topladı ve yakında ek bir tur bekleniyor. Şirket, bu fonu ekibi büyütmek ve mobil hayalet mutfak filosunu oluşturmak için kullanmayı planlıyor. İlk mobil mutfağın ilkbaharda Los Angeles’ta yollara çıkması bekleniyor.