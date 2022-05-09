Elon Musk’ın Twitter’daki 5 yıllık hedefi

Elon Musk, çalışanların bir kısmını işten çıkarıp binlerce yeni çalışanı işe almayı, X olarak bilinen yeni bir ürüne imza atmak ve 2028’e kadar şirket gelirini beşe katlamayı planlıyor.

Dünyanın en zengin adamı Musk, yatırımcılara Twitter için büyük planlarını ve finansal hedeflerini özetleyen bir sunum hazırladı. The New York Times’a göre Musk, şirketin gelirini önemli ölçüde artırabileceğini ve reklam gelirine daha az bağımlı hale getirebileceğini düşünüyor.

Musk, sunumunda Twitter’ın yıllık gelirini geçen yılki rakam olan 5 milyar dolardan 2028 yılına kadar 26,4 milyar dolara çıkaracağını iddia etti. Musk’a göre 2020’de toplam gelirin yaklaşık yüzde 90’ı olan reklam gelirinin payı yüzde 45’ine düşecek. Belgeye göre, 2028’de reklamlar 12 milyar dolar gelir ve yaklaşık 10 milyar dolarlık abonelik üretecek. Musk’ın, dijital ödeme hizmeti PayPal’ın popülerleşmesine yardımcı olduğu için Twitter’a ödeme yetenekleri sunabileceğine dair spekülasyonlar var.

Musk, Twitter’ın toplam kullanıcı sayısının geçen yılın sonunda 217 milyondan 2025’te yaklaşık 600 milyona ve 2028’de 931 milyona ulaşacağını tahmin ediyor. Bu büyümenin çoğu, kullanıcıların uygulamadaki deneyimlerini kişiselleştirmek için ayda 3 dolar ödediği Twitter Blue dâhil olmak üzere Twitter’ın reklam destekli işinden gelecek. Musk 2025 yılına kadar 69 milyon Twitter Blue kullanıcısı ve 2028’de 159 milyon kullanıcı bekliyor.

Musk, ayrıca 2025 yılına kadar yüzlerce kişiyi işten çıkarırken 3.600 yeni çalışanı işe almak istediğini söyledi. Twitter, 2025 yılına kadar 11.072 kişiyi istihdam edecek. Şu an 7.500 çalışan var. Ancak Musk, gazeteye göre bu sayının önümüzdeki yıl içinde artıp azalmasını bekliyor. Durum hakkında bilgisi olan bir kişi, Musk’ın devralmasının bir parçası olarak, mühendislik alanında yeni yetenekler getirmeden önce muhtemelen işten çıkarmalar yapacağını söylüyor.

Bir süre CEO olacak

Musk’ın tahminlerine göre 2028 yılına kadar 931 milyon kullanıcıya ulaşma hedefi var ve 104 milyon kullanıcı X adlı yeni bir ürüne abone oluyor. Musk ayrıca yatırımcılara, Twitter’dan 44 milyar dolarlık satın alımını desteklemeleri halinde paralarını ikiye veya üçe katlayacağından oldukça emin olduğunu söylüyor. Rapora göre Musk, her şey yolunda giderse yatırımlarının beş ila on katı getiri görebileceklerini söyledi. Musk’ın yatırımcılara bir süre Twitter CEO’su olarak hizmet edeceğini söylediği bildirildi.