Elon Musk’tan 'Bitcoin' yorumu

Tesla, SpaceX ve Twitter CEO’su Elon Musk, Bitcoin’in toparlanacağını ancak uzun bir kış geçirebileceğini belirtti.

Bitcoin geçen hafta patlak veren FTX skandalının yaralarını sarmaya çalışıyor. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan FTX geçen cuma resmen iflasını açıkladı. FTX skandalıyla piyasadan 200 milyar dolar silinirken kripto paraların geleceğine dair soru işaretleri belki de hiç olmadığı kadar kafaları kurcalamaya başladı.

Kripto piyasalarında bunlar yaşanırken, kripto paralara olumlu yaklaşımıyla bilinen Tesla, SpaceX ve Twitter CEO’su Elon Musk’tan kısa bir açıklama geldi. Twitter üzerinde bir kullanıcının “Bitcoin 16.000 dolar civarında. 1 yıl önce 69 bin dolardı. Bir yıl sonra nerede olacak” mesajının altında yorum yapan Elon Musk “Bitcoin bunun üstesinden gelecek ancak uzun bir kış olabilir“ ifadelerini kullandı.

Bankman-Fried açıklaması

Musk daha önce de FTX çalkantısıyla ilgili yaptığı açıklamada Sam Bankman-Fried’ın Twitter’a ortak olmak istediğinin hatırlatılmasının üzerine genç CEO’nun ‘zırva alarmını’ harekete geçirdiğini söylemişti. Ayrıca Bankman-Friedman’ın ABD’de Demokrat Parti’ye büyük bağışta bulunduğu için konuyla ilgili soruşturma açılmadığını iddia etti.