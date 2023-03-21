Elon Musk'tan Fed'e faiz çağrısı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde 50 baz puanlık indirim yapılması yönünde çağrıda bulundu.

21.03.2023 11:55:520
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Elon Musk'tan Fed'e faiz çağrısı

Twitter üzerinden açıklama yapan iş insanı Elon Musk, Fed'in yarın sona erecek FOMC toplantısında faizin 50 baz puan indirilmesi yönünde karar almaya çağırdı.

"Ortam yeni bir faiz artırımına hazır değil" diyen Bill Ackman'ın attığı bir tweete yanıt veren Musk, "Fed('in faizi en az 50 baz puan düşürmesine ihtiyaç var" dedi.

Musk, Kasım ayında yaptığı bir açıklamada da Fed'i faiz indirimine çağırmıştı.

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