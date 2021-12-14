EMD’den Capital'e 'Altın Kalem' ödülü

Türkiye genelinde görev yapan ekonomi muhabirlerini, yazarları ve yöneticilerini çatısı altında buluşturan EMD’nin geleneksel hale gelen 2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

EMD, Dergi Haberi kategorisinde Capital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Özlem Aydın Ayvacı'ya ödül verdi. Özlem Aydın Ayvacı yurt dışında bulunduğundan, ödülü yerine Doğan Burda Ankara Reklam Satış Koordinatörü Sezinur Balıkçıoğlu aldı.

Türkiye’de gündem yaratan ekonomi haberlerinin yarıştığı Altın Kalem Ödülleri için jüri, gelen başvuruları ve önerileri değerlendirdi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden EMD Onur Kurulu Üyesi Metin Türkyılmaz’ın adını yaşatmak için bu yıl ilk kez ‘Metin Türkyılmaz Özel Ödülü’ verildi. 2019-2020’nin Altın Kalem Ödülü’nü kazananlar şöyle:

Gazete Haberi: Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “İkramiye Köstebeği” başlıklı haberiyle Neşe Karanfil.

Gazete Köşe Yazısı: “Birisi Şu 4 Milyon Artışı İzah Etsin” başlıklı köşe yazısıyla Dünya Gazetesi’nden Alaattin Aktaş.

Gazete Röportaj: “Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Dört İstanbul Lazım” başlıklı röportajıyla Ticaret Gazetesi’nden Seda Gök.

Dergi Haberi: “Korona Revizyonu” başlıklı haberiyle Capital Dergisi’nden Özlem Aydın Ayvacı.

Yerel Haber: “SİT Alanına İngiliz Villası” başlıklı haberiyle Demirören Haber Ajansı’ndan (DHA) Mehmet Çınar.

Ajans Haberi: “Çalışma Hayatının Değişmeyen Gündemi Kıdem Tazminatı” başlıklı haberiyle Anadolu Ajansı’ndan (AA) Özcan Yıldırım.

Televizyon Ekonomi Haberi: “Rapor Çilesi” başlıklı yayınıyla Fox TV’den Beril Ötkan.

Televizyon Ekonomi Yayıncılığı: BloombergHT TV Televizyon Ekonomi Programı: “Çarşı Pazar Ekonomi” programıyla NTV’den Berfu Güven.

Yeni Medya İnternet: “Emekliye Çalışana Haber Var” başlıklı yazılarıyla Habertürk’ten Ahmet Kıvanç.

Metin Türkyılmaz Özel Ödülü: Sözcü Gazetesi’nden Ege Cansen.

Özden Alpdağ Özel Ödülü: Sabah Gazetesi’nden Okan Müderrisoğlu ile “Ekonomi 7/24” programıyla TRT’den Gülçin Üstün Can.