Emekliye zam ve geçici işçiye kadro düzenlemesi Meclis'te

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

24.03.2023 14:36:050
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Emekliye zam ve geçici işçiye kadro düzenlemesi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu.

"Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiriyoruz." diye konuşan Elitaş, yasa teklifinin 16 madde olduğunu ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacağını duyurdu.

Elitaş'ın açıklamaları şöyle:

Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. Bu düzenlemeden SGK, Bağ-Kur ve EYT'den 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak. 11 milyona yakın vatandaşımız faydalanacak. 6 milyonluk kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. 7 bin 500 altında kim varsa 7 bin 500 liraya çıkmış olacak.

Geçici işçilerin çalıştığı kurumlarda kadrolu olabilmeleri için düzenleme yapıyoruz.

Kanun çerçevesindeki hesaplama yöntemlerine göre, 7 bin 500 üzerinde maaş alanların maaşı aynı düzeyde kalacak.

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