Emirates, Türkiye’den kabin memuru alacak

Emirates, çok uluslu kabin ekibine katılacak adaylar için 28 Aralık tarihinde Bodrum Hotel La Quinta by Wyndham’da aday değerlendirme günü düzenleyecek.

Dünyanın en hızlı büyüyen global havayolu şirketlerinden Emirates, çok uluslu kabin ekibine katılacak adaylar için 28 Aralık tarihinde Bodrum Hotel La Quinta by Wyndham’da aday değerlendirme günü düzenleyecek.

Dubai merkezli havayolu, kişiye özel ve mükemmel ağırlama hizmetleri sunmaya istekli yetenekler aradığını açıkladı. Emirates'in en büyük önceliklerinden birinin güvenlik olması sebebiyle, ideal adayların kendinden emin bir şekilde liderlik etmesi, uçak içi hizmetlerin, güvenlik ve emniyet prosedürlerinin yönetiminin kontrolünü üstlenmesi bekleniyor. Emirates kabin ekibinin tamamına, havayolunun Dubai'deki son teknolojiyle donatılmış tesisinde birinci sınıf bir öğrenim deneyimi sunulacağı belirtiliyor.

Kariyerlerine kusursuz bir başlangıç yapmayı planlayan adayların, İngilizce dilinde yazılmış güncel bir özgeçmiş (CV) ve yeni çekilmiş bir fotoğraf ile internet üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Adayların tüm günü mülakat alanında geçirecek şekilde hazırlıklı gelmeleri gerekiyor.

Emirates’in 160 farklı milletten oluşan kelimenin tam anlamıyla global kabin ekipleri, havayolu şirketinin yolcu karmasının ve 200'den fazla geniş gövdeli uçaktan oluşan modern filosu ile altı kıtada 130'u aşkın şehirde düzenlediği uluslararası operasyonların bir yansıması. Dünyanın en büyük Boeing 777 ve Airbus A380 uçak filosuna sahip olan Emirates, kabin ekibi adaylarına olağanüstü kariyer fırsatları, mükemmel eğitim olanakları ve geniş yelpazeli bir gelişim programları sunuyor.

Dubai’den çalışacak olan Emirates kabin üyelerinin tamamı, vergiden muaf maaş, havayolu şirket tarafından sağlanan ücretsiz konaklama, ücretsiz işe gidiş-geliş imkanı ve sağlık sigortası gibi çeşitli yan hakların yanında Dubai'deki alışveriş ve eğlence etkinliklerinde özel indirimleri içeren bir istihdam paketinden faydalanıyor.

Emirates'in büyüyen global uçuş ağı, altı kıtaya yayılmış geniş seyahat fırsatı; hem Emirates kabin ekibi üyeleri hem de aileleri için tüm noktalarda cazip ve ayrıcalıklı seyahat avantajı sunuyor.

Emirates 35 yıldır Türkiye'de uçuşlar düzenliyor ve şu anda İstanbul’dan haftalık 17 sefer ile Dubai ve 130’u aşkın dünya şehrine seferler gerçekleştiriyor.

Değerlendirme süreci ile ilgili gereklilikler hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz