EMITT, 33 bin ziyaretçi ağırladı

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan 25. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ziyaretçiler ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin lider sektörlerinde fuarlar düzenleyen Hyve Group’un bünyesinde organize edilen “25. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı” 9-12 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar & Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Fuar, T.C Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla açıldı. Fuar süresince Büyükelçiler, Konsoloslar, Valiler, katılımcı il ve ilçelerin Belediye Başkanları, bürokratlar ve sektörel birlikler tarafından ziyaret edilen EMITT’e ilgi büyüktü.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan 25. EMITT Turizm Fuarı’nda 110 ülkeden 33.595 bin ziyaretçi ve 500’e yakın katılımcı ağırlandı. Fuar kapsamında her yıl gerçekleşen “davetli tur operatörü” programına bu yıl Amerika, Avustralya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Kanada, Yunanistan, Rusya, Hindistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Azerbaycan gibi önemli ülkeler başta olmak üzere toplam 55 ülkeden gelen 200’ü aşkın davetli tur operatörü katıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında gerçekleştirilen 25. EMITT Turizm Fuarı, turizm profesyonelleri ile uygun fiyata en iyi tatil destinasyonlarında tatil planlamak isteyenleri ağırladı.

25. EMITT fuarının Türkiye ekonomisine, turizmine ve ülke markasına büyük katkısı olduğuna dikkat çeken EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, “EMITT Fuarı, iki yıllık aranın ardından çok değerli devlet organları, sektörel birlikler, tur operatörleri ve seyahat acentaları ile konaklama tesislerinin yanı sıra havayolları, ulaşım ve bilişim teknolojileri firmaları gibi turizm sektöründe hizmet veren farklı profesyonellerin buluşma noktası oldu.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önceki fuarlarda olduğu gibi bu yıl da yeni ihracat kanalları oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz VIP Alım Heyeti programımız büyük ilgi gördü. Program kapsamında; Amerika’dan Avustralya’ya kadar 5 kıtadan, toplamda 55 ülkeden gelen 200’ün üstünde yabancı alıcı fuarda yerini aldı. Uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatları sunan EMITT’te katılımcıların daha fazla fayda sağlayıp daha verimli görüşmeler yapılabilmesi adına geliştirdiğimiz Hyve Connect uygulaması (B2B randevu sistemi) ile tüm katılımcılarımız 200’ün üzerindeki davetli tur operatörüyle önceden randevulaşarak görüşme imkanına sahip olabildi.”

Aydın, turizm sektörüne yön veren uzmanları EMITT’te gündeme dair turizm trendlerini kapsayan oldukça zengin bir etkinlik programı çatısında sektörle buluşturduklarına da dikkat çekti.

Türkiye’nin Önemli Destinasyonları EMITT’te Tanıtıldı

Tüm dünyadan katılımcıların, davetli tur operatörlerinin ve sektörün uzmanlarının sektörün küresel ve yerel gündem konularını tartıştığı Fuar’da; 26 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye’den 70’e yakın destinasyon yer aldı. 25 EMITT fuarında il ve ilçe belediyeleri Türkiye’nin turistik bölgelerini tüm dünyaya tanıtırken ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Mardin, Diyarbakır, Kapadokya, Hatay, Adıyaman, Balıkesir ve Antalya gibi önemli destinasyonlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.