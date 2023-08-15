Emlak Katılım ilk altı aylık bilançosunu açıkladı

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, sektöre benzeri olmayan ürünler kazandırmanın yanı sıra hedefleri doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ilerleyerek, büyümeye devam etti.

Emlak Katılım’ın yılın ilk yarısında net karı 3,01 milyar TL'ye, aktif büyüklüğü ise 128,4 milyar TL’ye ulaştı.

Emlak Katılım'dan ilk altı aylık finansal sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, sektöre benzeri olmayan ürünler kazandırmanın yanı sıra hedefleri doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ilerleyerek, büyümeye devam eden bankanın, 2023 yılının ilk yarısındaki net karı 3,01 milyar TL olarak gerçekleşti.

2023 yılının ilk yarısında bankanın aktif büyüklüğü, yıl sonuna göre yüzde 28, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 115,6 artış göstererek 128,4 milyar TL oldu.

Haziran sonu itibarıyla nakdi finansman hacmi yıl sonuna göre yüzde 18,9 artışla 52,6 milyar TL, gayri nakdi finansman hacmi ise yüzde 35 artışla 14,1 milyar TL olarak gerçekleşen Emlak Katılım, böylelikle ülke ekonomisine 66,8 milyar TL katkı sağlamış oldu. Bankanın toplanan fonları ilk yarıda, yıl sonuna göre 20,7 milyar TL artışla 99,9 milyar TL olurken, öz kaynak büyüklüğü aynı dönemde yüzde 44 artarak 8,6 milyar TL ve sermaye yeterlilik oranı ise 29,7 seviyesinde gerçekleşti. İkinci çeyrek itibarıyla çalışan sayısı bin 386’ya ulaşan bankanın şube sayısı da 97’ye çıktı.

Emlak Katılım, Türkiye’de ilk olma niteliği taşıyan ürün ve hizmetlere imza attı

Emlak Katılım, Türkiye’de ilk kez uygulanan "Proje Tercihli Özel Fon Havuzu", "Kazandıran Çeyrek Hesap", "Getirisi Katılma Havuzuna referanslı Sukuk İhracı", "Ortaklığa ve Risk Paylaşımına Dayalı Sukuk İhracı", "Yeşil Sukuk İhracı", "Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Sukuk İhracı" ve "Katılım Esaslı Portföy Saklama" gibi öncü çözümleri sektöre kazandırmaya devam ediyor.

Yılın ilk yarısında hedeflediği seviyenin üzerinde bir performans sergileyen banka, faaliyete başladığı günden bugüne sektöre kazandırdığı yeni ürünlerle fark oluşturarak hizmetlerini yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Emlak Katılım, gelecek dönemlerde de misyonuna uygun çerçevede, dijital kanallarını daha etkin kullanarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeye, müşteri kitlesiyle beraber hizmet ağını genişletmeye, ekonomiye ve istihdama katkı sunmaya hız kesmeden devam etmeyi hedefliyor.