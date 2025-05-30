Emlak Konut duyurdu: Suudi Arabistan'da yeni şirket

Emlak Konut'tan bugün yapılan açıklamaya göre şirket Riyad'da Emlak Konut Global LLC ismiyle bir şirket kurdu.

Emlak Konut'tan yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimiz Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Emlak Konut Global LLC ismiyle %100 bağlı ortaklığımız olarak yeni bir şirket kurmuştur. Bu kuruluş, National Housing Company (NHC) ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ile 2 Aralık 2024 tarihinde imzalanan işbirliği anlaşmaları kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Yeni şirketimiz, Suudi Arabistan'daki bölgesel iş birliklerimizi güçlendirmeyi ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerimizi etkin bir şekilde yürütmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, bölgedeki potansiyel projelerin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde kilit bir rol üstlenecektir.

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen bu şirket kuruluşunun, uluslararası pazarlardaki büyüme stratejilerimiz doğrultusunda atılan önemli bir adım olmasını hedefliyoruz. Kurulan yeni şirketimizin faaliyet alanları, hedefleri ve projelerine ilişkin detaylı bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ilerleyen dönemlerde kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.