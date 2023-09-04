Emtia piyasasına geçen hafta pozitif seyir hakim oldu

Emtia piyasasında, Fed'in gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artması ve Çin'in ülke ekonomisini desteklemek için attığı adımlarla genel olarak pozitif bir seyir hakim oldu.

Bir süredir varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri yavaş yavaş azalırken, ABD'de son dönemde açıklanan veriler istihdam piyasasında yavaşlamanın sinyallerini veriyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdamın, ağustosta 187 bin ile beklentileri aşmasına karşın, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten, 3,8'e çıkarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, son dönemde açıklanan verilerin Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceği öngörülerini güçlendirdiğini belirterek, para piyasasındaki fiyatlamalarda, Banka'nın eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimalinin yüzde 94'e çıktığını bildirdi.

Asya tarafında Çin hükümetinin ülke ekonomisini destekleyecek adımlar atması ve bu adımlara devam edeceğine dair beklentilerin artması da emtia piyasasında talebin yükselmesine neden oldu. Çin Finans Bakanı Liu Kun, politika desteğini güçlendireceklerini belirtirken, yatırımcılar tarafından konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Çin’de geçen hafta açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 51,0 ile beklentileri geride bırakması ekonomik aktiviteye dair güveni artırırken, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyecek adımlar atması piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Brent petrol, son 10 ayın en yüksek haftalık kapanışını yaptı

Geçen hafta değerli metallerde, karışık bir seyir izlendi. Altın yüzde 1,3 ve platin yüzde 1,7 değer kazancıyla haftayı kapatırken, paladyum yüzde 0,5 ve gümüş yüzde 0,2 azalış kaydetti. Böylece, altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste 2. haftaya çıkartırken, yaklaşık bir ay önceki fiyatına yükselmiş oldu.

Analistler, ABD'de son açıklanan verilerin ardından Fed'in faiz artırmasına yönelik baskının hafiflediğini ve altına olan talebin arttığını dile getirdi.

Enerji grubunda ise dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de, hükümetin ekonomiyi destekleyici adımları ve Caixin imalat sanayi PMI verisinin beklentileri aşmasının ardından ülkenin ekonomik aktivitesine ilişkin endişelerin azalmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,4 artışla haftayı 88,7 dolardan tamamladı.

Haftalık bazda bakıldığında, yaklaşık son 5 ayın en güçlü yükselişini gerçekleştiren Brent petrol, son 10 ayın da en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerleyen Idalia Fırtınası'nın elektrik kesintilerine neden olma ve körfez bölgesindeki petrol rafinelerinin üretimini olumsuz etkileme ihtimali piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekleyen başka bir etken oldu. New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz da haftayı yüzde 8,7 artışla tamamladı.

Avustralya’da Chevron şirketine ait tesislerde grev olabileceğine ilişkin devam eden endişeler ve Norveç’in gaz alanlarında süren bakım çalışmaları arza ilişkin endişeleri artırarak doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

ABD'li enerji şirketi Chevron'un Avustralya'daki çalışanları 7 Eylül'de greve gidecek. Chevron çalışanlarını temsil eden Offshore Alliance (OA) sendikasından yapılan açıklamada, sendika avukatlarının grev kararını şirkete bildirdiği belirtildi. Chevron, 1952’den bu yana faaliyet gösterdiği Batı Avustralya Eyaleti'nde, "Wheatstone" ve "Gorgon" LNG tesislerini işletiyor.

Baz metaller nikel hariç pozitif seyretti

Tezgah üstü piyasada alüminyum yüzde 2,8, çinko yüzde 4,6, bakır yüzde 1,7 ve kurşun yüzde 5,5 değer kazanırken, nikel yüzde 0,3 azalış kaydetti.

Analistler, dünyanın en büyük tedarikçi ülkesi konumunda bulunan Çin'de, ekonomik aktiviteye dair endişelerin azaldığını belirterek, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarının da etkisiyle baz metallerde pozitif seyrin öne çıktığını ifade etti.

Tarım grubunda ise sert dalgalanmalar öne çıktı

Tarım emtiasında karışık bir seyir izlenirken, ürün bazlı sert dalgalanmalar öne çıktı. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören pirinç yüzde 3,1 artarken, soya fasulyesi yüzde 1,4, buğday yüzde 4,2 ve mısır ise yüzde 1,3 değer kaybetti.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 0,6, şeker yüzde 4,2 ve kakao yüzde 4,2 yükselirken, kahve yüzde 1 azalış kaydetti.

Panama Kanalı’nda geçişlerin durmasının ardından arza yönelik endişeler şeker fiyatlarında yükselişlere sebep oldu. Analistler, şeker arzına yönelik endişeler ve petrol fiyatlarında yaşanan artışın şeker fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) buğday üretim tahminleri, önceki aya göre 6,6 milyon artarak 783,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, dönem sonu stok tahminleri de 5,4 milyon yükselişle 313,9 milyon ton oldu.

ABD'de haftalık buğday ihracatının, önceki haftaya göre azalarak 229,4 bin ton seviyesinde gerçekleşmesi de buğdayda talebe yönelik endişeleri öne çıkardı.

Analistler, El Nino etkisi nedeniyle Asya tarafında pirinç üretiminin azalacağına ilişkin endişelerin arttığını ifade ederek, bu durumun pirinç fiyatlarına da yansıdığını söyledi.