Emtia piyasasında geçen hafta: Ürün bazlı ayrışmalar öne çıktı

Geçen hafta altın yüzde 6,5, gümüş yüzde 10,1, paladyum yüzde 2,6 ve platin yüzde 1,7 artış kaydederken, bakır yüzde 3,3, şeker yüzde 2,3, pamuk yüzde 0,8 ve kahve yüzde 0,7 düştü.

Emtia piyasasında geçen hafta ürün bazlı ayrışmalar yaşandı. Emtia piyasası, dalgalı bir haftayı geride bıraktı. Küresel çapta bankacılık sektörüne ilişkin sıkıntılar ve para politikalarına yönelik belirsizlikler geçen hafta emtia piyasasını da etkiledi.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ve Avrupa'da İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurması piyasalardaki belirsizlikleri tetikledi.

İsviçre Merkez Bankası'nın, krizin önüne geçmek için 54 milyar dolarlık yardım paketi açıklaması ve ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ile ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurması risk algısını hafifletse de yatırımcılarda riskin sona ermemiş olabileceğine dair endişeler bitmedi.

Para politikalarına ilişkin belirsizlikler geçen hafta önemli oranda artarken, para piyasalarındaki beklentilerde de ciddi oynaklık ortaya çıktı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağı, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Analistler, Banka'nın para politikası adımlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da oldukça önemli olduğunu ifade ederek, gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşandı

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

İsviçre Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklamasında, UBS'nin Credit Suisse'i satın almasını desteklemek için 100 milyar franklık likidite sağlanacağı aktarıldı.

Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı duyuruldu. Açıklamada, ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankalarının swap hatlarının etkinliğini artırmak için halihazırda 7 gün vadeli işlemlerin sıklığını haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaştığı bildirildi.

Bankacılık sektörüne ilişkin risklerle yatırımcılar güveli metallere yöneldi

SVB ve Signature Bank'ın iflasının ardından yatırımcılar, altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yöneldi. Geçen hafta altın yüzde 6,5, gümüş yüzde 10,1, paladyum yüzde 2,6 ve platin yüzde 1,7 artış kaydetti. Analistler, artan risk algısıyla değerli metallerin destek bulduğunu ifade etti.

Enerji emtialarında sert satışlar

Enerji emtialarında sert satışlar görüldü. Geçen haftayı yüzde 12 azalışla tamamlayan Brent petrol, Nisan 2020'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz ise yüzde 3,8 azalış kaydetti.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin endişeler etkili oldu. Baz metallerde geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi. Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 3,3, alüminyum yüzde 0,5 ve çinko yüzde 1,5 değer kaybederken, kurşun yüzde 0,7 ve nikel yüzde 1,9 artış kaydetti.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Kritik Ham Madde Yasası'nda bakır ve nikeli stratejik metaller olarak belirledi. Söz konusu gelişme geçen hafta nikele olumlu yansırken, bakır, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan olumsuz etkilendi.

Tarım emtialarında karışık bir seyir izlendi

Tarım emtialarında geçen hafta karışık bir seyir izlendi. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 4,4, mısır yüzde 2,8 ve pirinç yüzde 5,2 değer kazanırken, soya fasulyesi yüzde 2,1 değer kaybetti.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 0,8, kahve yüzde 0,7 ve şeker yüzde 2,3 azalış kaydetti, kakao yüzde 1,3 arttı.

Tarım emtiaları bir taraftan dolar endeksindeki gerilemeyle yükselirken, diğer taraftan küresel resesyon endişelerinin etkisiyle değer kaybetti.

Petrol fiyatlarının düşmesi şekere de yansıdı. ICE'de kakao stokları arttı. Fildişi Sahili'nin kakao arzını azaltması ve dolardaki zayıflık kakao fiyatlarını yükseltti. Fildişi Sahili kakao düzenleyici kurumu, bazı çok uluslu şirketlerin ihracat için ek kakao çekirdeği alımlarını kısıtlayacağını belirtti.

Piyasalar, bankacılık sektöründeki gelişmelere odaklanmış durumda

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, piyasaların bankacılık sektöründeki gelişmelere odaklanmış durumda olduğunu, bu sektörden gelen haberlerin piyasaları etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Piyasaların resesyon endişesini net olarak hissetmeye başladığını ifade eden Ergezen, "güvenli liman" özellikleri ortaya çıkarken, petrolde kayıpların sürdüğünü aktardı. Ergezen, dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte hububat fiyatlarında alımların etkili olduğunu kaydetti.

Resesyon endişelerinden dolayı pamuk gibi ekonomik verilere duyarlı ürünlerde satışların söz konusu olduğunu belirten Ergezen, bu durumun talebe yönelik endişeleri artırdığını söyledi. Şekerdeki düşüşe değinen Ergezen, petrol piyasasındaki kayıpların şeker piyasasını da olumsuz etkilediğini ifade etti.