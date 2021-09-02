'En Büyük 50 Global Şirket' Capital Eylül sayısında

Capital’in eylül sayısı yine dopdolu. Bu ay Capital’in kapak araştırmasında Türkiye’nin en büyük 50 global şirketi yer alıyor.

Capital Dergisi’nin bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri” araştırması, global şirketlerin pandemiyle mücadelesini ortaya koyuyor. Bu yılki çalışma, globaldeki Türk şirketlerinin pandeminin yarattığı belirsizlikle nasıl mücadele ettiklerine ve hedeflerine ışık tutuyor.

Capital’in bu ay kapağına taşıdığı bir diğer konu ise maliyet araştırması. Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yaptığımız araştırmaya göre girdi maliyet artışını yüzde 100 kompanse etmek mümkün olmasa da maliyet inovasyonu yoluyla gider azaltmada başarılı olan pek çok şirket dikkat çekiyor.

Pandemide 4’üncü dalganın iş dünyası ve şirketlere etkilerini de eylül ayında mercek altına aldık. Pandeminin neden olduğu kayıplar telafi edilmemişken bu kez 4’üncü dalganın kapıda olması şirketleri tedirgin etmeye devam ediyor. Teyakkuza geçen sektörler, yeni dalganın etkilerini hesaplayıp alınacak önlemleri devreye alıyor.

Nobel ödüllü ekonomist Prof. Michael Spence de ekonomi ve iş dünyasındaki yeni dönemi Uzak Doğu’nun artan önemini Capital’e anlattı. “Pandemi kontrol altına alınmadan toparlanma olamaz” diyen Spence, salgının global ekonominin merkezinin Asya’ya kayışını hızlandırdığını belirtiyor.

Sanko Holding’den TAV’a, LC Waikiki’den Gülsan Holding’e kadar iş dünyasının önde gelen holding ve gruplarının yönetim kurulu başkanları ve CEO’larıyla yaptığımız özel röportajlar da Capital Eylül’de yer alıyor.

Yılsonunda beklentilerinin üzerinde büyüme planı yaptıklarını söyleyen Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ihracatta 500 milyon doları zorlayacaklarını belirtiyor.

Yeni bir sektöre daha girmek istediklerini belirten Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ise 5 yılda ciroda 1 milyar dolar barajını geçmek istediklerini söylüyor.

TAV CEO’su Sani Şener, “Orta Asya bölgesinde fırsatları değerlendiriyoruz. Aynı şekilde Afrika’da ve Balkanlar’da da takip ettiğimiz ülkeler var” diyor. “Girdiğimiz pazarlarda sektörün en iyisi olma hedefiyle çalışıyoruz” diyen LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt de 2023’te 10 milyar dolar ciro hedefliyor.