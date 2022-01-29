En çok satan otomobil üreticisi: Uzaya da gidecek

Toyota 2021'de 10,5 milyon araçla yine 'en çok satan otomobil üreticisi' oldu.

Japon otomotiv devi Toyota, 2021'de küresel bazda yaklaşık 10,5 milyon araç satarak "dünyanın en çok satan otomobil üreticisi" unvanını muhafaza etti.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki mini araç üreticisi Daihatsu ve kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota, geçen yıl 12 aylık dönemde küresel çapta yaklaşık 10,5 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Japon üretici bu oranla, 2020 küresel satışlarına oranla yüzde 10,1 artış kaydetti.

Toyota'nın, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan fabrika kapanmaları ve yarı iletken çip tedarik sıkıntısından yerel ve yabancı rakiplerine göre daha az etkilendiği belirtildi.

Japon firma, küresel otomobil satışlarında en yakın rakibi Alman üretici Volkswagen'in 2021 satışlarını geride bıraktı.

Alman firma 2021 küresel araç satışlarının, önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 düşüşle 8,9 milyon olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Böylelikle Toyota, 2020 küresel satışlarıyla elde ettiği birinciliği 2021'de de korumuş oldu.

Toyota'nın Ay aracı "Lunar Cruiser" 2020'lerin sonunda lansman yapacak

Bu arada Japon üretici, insanların 2040'a dek kadar Ay üzerinde yaşam ve nihayetinde Mars'ta hayat kurmalarına yardımcı olacak "Lunar Cruiser" projesi üzerinde çalışıyor.

Toyota Motor Corp. Lunar Cruiser Projesi Başkanı Sato Takao, projeye yönelik yaptığı değerlendirmede, "yüzyılda bir dönüşüme" dikkati çekti.

Sato, "Uzayı, yüzyılda bir dönüşümümüz olarak görüyoruz. Uzaya giderek, değerini insan hayatına kanıtlayacak iletişim ve diğer teknolojileri geliştirebileceğiz" dedi.

Projenin, insanların araç içinde güvenli şekilde yemek, çalışma, uyuma ve başkalarıyla iletişim kurması fikirlerine dayandığını belirten Sato, aynı eylemlerin uzayda da yapılabilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bu kapsamda Toyota ile JAXA iş birliğiyle üretilecek "Lunar Cruiser" Ay yüzeyi gezgin keşif aracının lansmanını 2020'lerin sonlarına gerçekleştirecek.

Robotik kol

İsmiyle, dünya geneli ünlenen "Land Cruiser" modelinden ilham alan ve hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanarak uzayda yol alacak araç, Ay yüzeyinin zorlu ortamında sorunsuz keşif yapmayı hedefliyor.

Toyota'nın sözleşmeli teşebbüslerinden Gitai Japan, Lunar Cruiser için geliştirdiği robotik kol, aracın kullanımı esnasında denetleme ve bakım gibi görevleri yerine getirebilecek.

Ucuna monte edilebilen ve manevra kabiliyetine sahip aksesuarlarıyla robotik kol çukur açma, kaldırma ve süpürme görevi görebilecek.

Gitai Japan Başkanı Nakanose Şo, astronotlar için uzayda çalışmanın büyük masraf ve tehlikelerinin varlığına dikkati çekerek, bu sahada robotların kullanışlılığının önemini belirtti.

Toyota bünyesindeki mühendislerden Noda Şiniçiro, müşterilere hizmete önem verdiklerini belirterek, "Araçlarımızı Ay'a göndermek misyonumuz" diye konuştu.

Japon üreticinin araçlarının her yerde olduğunu anlatan Noda, "Ancak bu daha önce bulunmadığımız bir yere araçlarımız göndermek demek. " dedi.