En güçlü 30 İş Lideri, Capital Ekim sayısında

Capital bu yıl 17’nci kez iş dünyasının en güçlü 30 ismini belirledi.

Capital’in ekim sayısında Türkiye’nin en güçlü 30 iş lideri yer alıyor.

Kanaat önderi olarak sektörlere hem yön hem iham veren iş insanları elde ettikleri ciro ya da unvanları değişse de güçlerini korumaya devam ediyor.

En Güçlü 30 Lider araştırmasında ilk sırada 2020’yi 183,7 milyar TL ciroyla kapatan Koç Holding’in yönetim kurulu başkanı Ömer Koç yer alıyor.

Onu Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı izliyor. 2020’de 65,4 milyar TL ciro gerçekleştiren Sabancı Holding, 63 binden fazla çalışanı istihdam ediyor.

Bu yıl, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan en güçlü 30 iş lideri listesinde 3’üncü; Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ise 4’üncü sırada yer alıyor.

Capital’de bu ay öne çıkan araştırmalarından biri holdinglerin sanayi yatırımları. Araştırma Türkiye’nin önde gelen holdinglerinde sanayinin cirodaki payının son 10 yılda hızla yükseldiğini, dev grupların son 10 yılda sanayi yatırımlarını artırdığını gösteriyor.

Hızla mağaza ve müşteri sayılarını artıran yerel perakende zincirleri de Capital’in ekim sayısında!

Ulusal rakiplerine karşı ayakta kalmak için büyük mücadele veren yerel zincirlerin enflasyonun üzerinde büyüme ve yeni mağaza açma planları devam ediyor.

Capital ekim ayında özel röportajlarıyla da fark yaratıyor. Dünyaca ünlü yatırım gurusu, ekonomist James Rickards Capital’e özel açıklamalarda bulundu. İçinde bulunduğumuz bunalımın 20 yıl sürebileceğini söyleyen dünyaca ünlü yatırım gurusu Rickards, bu karmaşık dönemde fırsatların Türkiye gibi ülkelerde olacağını ifade ediyor.

Pandemiden olumlu etkilenen şirketlerden biri olan Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın da 2022’ye ilişkin beklentilerini Capital’e anlattı.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, önümüzdeki dönem artan rekabete rağmen büyümede hız kesmek niyetinde olmadıklarını belirtiyor. Yeni oluşumlar ve teknolojik çözümlerle pazarı yeniliklerle tanıştırmaya hazırladıklarını belirten Aydın, “2022 fırsat yılı olacak” diyor.