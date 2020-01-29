En yüksek satış rakamına ulaştı

Apple şirketi, 2019’un son çeyreğinde tüm zamanların en yüksek 3 aylık satış rakamlarına ulaştıklarını açıkladı.

29 OCAK, 20200
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En yüksek satış rakamına ulaştı

Apple, 2019’un Ekim-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışların yüzde 8 artarak 91,8 milyar dolara çıktığını, net kârın da 22,2 milyar doları bulduğunu bildirildi.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Apple’ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, “iPhone 11 ve iPhone 11Pro modellerine olan güçlü talepten kaynaklanan, tüm zamanların en iyi çeyrek dönem gelirini açıklamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Buna göre, söz konusu dönemde şirketin iPhone satışlarından elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 55,9 milyar dolara ulaştı.

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