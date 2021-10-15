Endüstriyel inşaatta kritik tesislerin önemi artıyor

Pandemi ile birlikte yaşanan küresel sağlık kriziyle ivme kazanan dijital dönüşüm, her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de ihtiyaçları değiştirdi. Gelişen teknoloji yeni nesil endüstriyel yapıları gerekli hale getirirken, günlük yaşamda sürekli kullanılan uygulamalar yeni ve daha fazla veri merkezi ihtiyacını ortaya çıkardı.

Dünyanın hemen her bölgesinde değişim geçiren inşaat sektörü, teknolojinin gerektirdiği ihtiyaçlara göre de gelişmeye devam ediyor. Artık sadece kaliteli malzeme veya iyi işçilik yetmiyor; teknolojik sistemlerin kullanıldığı, enerji tasarrufu sağlayan, doğaya saygılı ve doğal afetlere dayanıklı yapılar tercih ediliyor. Kritik tesis dediğimiz alışılagelen ve acil durum gerektiren olağanüstü hallerde bile toplumun ihtiyaçlarını sürdürmesini sağlayacak birincil öneme sahip özel yapılar; kamu hizmetlerinden haberleşme sektörüne, veri merkezlerinden ulaşım sektörüne kadar birçok sektörde tercih ediliyor. Yüksek güvenlik önlemleri çerçevesinde geliştirilen ve en ileri teknolojilerle yükseltilen kritik tesisler özel bir uzmanlık gerektiriyor. Roketsan için kritik bir tesis, Akkuyu NGS için mühendislik ve teknoloji binalarının yapımı veya CES İleri Teknoloji ve Savunma Sanayi için balistik laboratuvarı gibi birçok özel ve kamu kuruluşuna kritik tesis inşa eden Serban İnşaat Genel Müdürü Mehmet İlker Akdeniz ‘’Kritik tesisler; yeni nesil teknolojilerin ihtiyaç haline getirdiği, hata kaldırmayacak önem ve özellikte yapılar. Risk ve hata oranının bu kadar hassas olduğu bu tesisler, inşaat şirketleri için pek çok dinamiği bir arada bulundurma zorunluluğu getirdi ve çok daha profesyonel çalışılmasını gerekli kıldı. Güvenlik açısından da üst düzey kontrol gerektiren bu tip projelerde çalışacak tüm ekiplerin özel güvenlik araştırmalarından geçerek seçilmesi ve belli özel işler yapması şartları da aranmaya başlandı. Biz Serban İnşaat olarak kritik tesisler alanında uzmanlaşırken öncelikle ekip seçimine dikkat ettik ve hedeflediğimiz projelerin kapsamına uygun olmasına oldukça özen gösterdik. Bu kapsamda global standartlarda hizmet verdiğimizi doğrulayan sertifikaları edindik ve en ileri teknolojiyle, en iyi hizmeti amaçladık. Yalnız bugünün değil yarının da ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte, verimli yapılar üzerine çalıştık ve Türkiye’nin birçok önemli kuruluşunun çözüm ortağı olarak bu yapıları hayata geçirdik.’’ dedi.

Kritik tesislerdeki uzmanlıklarına ek olarak aynı hassasiyet, özen ve ileri teknoloji gerektiren veri merkezlerinde de en iyi çözümleri sunduklarına dikkat çeken Akdeniz sözlerine ‘’ Kritik tesislerin yanı sıra sayıları hızla artan veri merkezleri de endüstriyel inşaat alanında yeni kuralların belirleyicisi oldu. Veri depolama, yedekleme, kurtarma, veri ve ağ yönetimi gibi önemli hizmetleri barındıran veri merkezleri; standart endüstriyel yapıların ötesinde birçok değişkene uygun ve üst düzey güvenlik içeren yapılar olmak zorunda. Bir veri merkezinin yapılacağı alanın seçiminden inşaatında kullanılacak teknolojilere, içerisinde bulunan soğutma sistemlerinden enerji yönetimine kadar birçok özel dinamiği bulunuyor. Olası bir teknik ve yapısal hata; veri kaybına, sistemsel hatalara ve kesintilere yol açarak, şirketler için büyük maddi kayıplara sebep oluyor. Bunun yanı sıra kurumsal imaj ve güven zedelemesine neden olarak geri döndürmesi mümkün olmayan, önemli zararlar veriyor. Serban İnşaat olarak projelendirme, inşaat, denetim ve devreye alma aşamalarında tüm hizmetleri veren ülkenin veri merkezi inşaatı alandaki en güçlü firmasıyız. Açık Holding bünyesindeki grup şirketlerimizden aldığımız güç ile bu alanda tek çatı altında hizmet veriyoruz. Veri merkezi inşaatı alanında kısa bir süre önce açılışı yapılan ve Türkiye’nin en önemli ve en teknolojik veri merkezi olması ile ön plana çıkan Turkcell Avrupa Veri Merkezi’nin inşaatını başarıyla tamamladık. ’’ diye devam etti.

Türkiye’nin birçok saygın kuruluşu için üstün kalite, verimlilik ve işlevsellik odaklı bakış açısı ile projenin en başından en sonuna kadar tüm süreçlerini başarılı şekilde yöneten Serban İnşaat, veri merkezi ve kritik tesisler alanındaki birçok projede yer alıyor. Türkiye’ye değer katma vizyonu ile endüstriyel inşaat sektörüne yeni soluk getiren ileri teknolojili işlerinin yanı sıra küresel pazarda da çalışmalarını sürdürmeye devam ederek dünya çapında çözüm ortağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.