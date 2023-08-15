Enerji Bakanlığı açıkladı: 17 il listeye girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgar enerjisi için 29 YEKA belirledi.

15.08.2023 09:58:130
Paylaş Tweet Paylaş
Enerji Bakanlığı açıkladı: 17 il listeye girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 17 ildeki 29 araziyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Malatya, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Karaman, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Tokat, Samsun, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta rüzgar enerjisine dayalı 29 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

RE/MAX Türkiye'den gayrimenkul danışmanları için yapay zeka destekli kişisel asistan

RE/MAX Türkiye'den gayrimenkul danışmanları için yapay zeka destekli kişisel asistan

Matriks 6 aylık bilançosunu açıkladı

Matriks 6 aylık bilançosunu açıkladı

Astor Enerji, ilk yarıda 1.6 milyar kar açıkladı

Astor Enerji, ilk yarıda 1.6 milyar kar açıkladı

Tatlıpınar Enerji 10-11 Ağustos'ta talep toplayacak

Tatlıpınar Enerji 10-11 Ağustos'ta talep toplayacak

SASA Polyester 25 milyon dolarlık Arazi GES yatırımı yapacak

SASA Polyester 25 milyon dolarlık Arazi GES yatırımı yapacak

Galeri Bosfor “Doğanın Yankıları” ile Mesa Bodrum’da

Galeri Bosfor “Doğanın Yankıları” ile Mesa Bodrum’da

Yorum Yaz