Enerji sektöründe bir ilk: Satış toplantısı Metaverse'de yapıldı

Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Enerya Enerji, satış, pazarlama ve müşteri deneyimi ekiplerinin katıldığı bir toplantıyı metaverse ortamında gerçekleştiren ilk şirket oldu.

25.04.2022 15:35:000
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Enerji sektöründe bir ilk: Satış toplantısı Metaverse'de yapıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerya Enerji, dijital dünyadaki teknolojik gelişmeleri odağına almaya devam ederken, inovatif faaliyetleri iş süreçlerine entegre etmeyi de sürdürüyor.

Satış, pazarlama ve müşteri deneyimi ekiplerinin katıldığı toplantıyı metaverse ortamında gerçekleştiren Enerya, böylece sektörde bir ilke imza atmış oldu. Toplantıda, "dijital platformlarda müşteri yaşam döngüleri" konusu tartışıldı.

İnovasyona odaklanan Enerya, kısa süre önce hayata geçirdiği dijital uygulamalarıyla da abonelerinin hayatını kolaylaştıracak yeniliklere imza attı. Enerya’nın hayata geçirdiği online randevu sistemi ile aboneler, müşteri hizmetleri ofislerine gitmeden randevu alıp işlemlerini kolaylıkla, sıra beklemeden yapabiliyor.

Enerya, whatsapp iletişim hattı uygulaması üzerinden de abonelerine doğal gaz işlemleri için çözümler sunmaya devam ediyor. Ayrıca aboneler, öneri, istek ve şikayetlerini web chat uygulaması üzerinden de Enerya'ya iletebiliyorlar. Deneyimli ve profesyonel personeller gelen bu talepleri hızlı bir şekilde çözümlüyor.



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