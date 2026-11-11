"Enerji verimli teknolojiler için finansman ve iş birliklerine odaklanıyoruz"

Arçelik CEO’su Can Dinçer, COP31’de enerji verimli teknolojilerin yaygınlaşmasını destekleyecek politika, finansman modelleri ve iş birliklerine odaklandıklarını söyledi. Şirket, zirvede Türkiye Voleybol Federasyonu ile geliştirdiği güneş enerjisi sponsorluğu modelini de paylaştı.

Arçelik, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşümün finansmanına ilişkin çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaşıyor.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

Arçelik CEO’su Can Dinçer, enerji verimliliğinin küresel enerji dönüşümünü hızlandırabilecek araçlardan biri olduğunu belirterek şirketin enerji ve su verimli teknolojiler geliştirmeye devam ettiğini söyledi. Dinçer, “COP31’de önceliğimiz, bu teknolojilerin yaygınlaşmasını destekleyecek politikaları, finansman modellerini ve iş birliklerini geliştirmek. Küresel üretim gücümüz ve teknoloji geliştirme kapasitemizle bu alandaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

VOLEYBOLA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEĞİ

Arçelik, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile geliştirdiği sürdürülebilir enerji sponsorluğu modelini de tanıttı. “Oyuna Enerji, Dünyaya Değişim” başlıklı oturuma Can Dinçer, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Derya Cebecioğlu ile Dilay Özdemir katıldı.

Dört yıllık iş birliği kapsamında Gümüşhane’de yaklaşık 50 dönüm arazi üzerinde 4 MW gücünde güneş enerjisi santrali kurulması planlanıyor. Santralin yılda yaklaşık 5,5 milyon kWh yenilenebilir elektrik üretmesi ve TVF’nin yıllık elektrik giderlerinin tamamının karşılanması hedefleniyor.

Elektrik ihtiyacı karşılandıktan sonra üretim fazlasından elde edilecek gelirin de federasyona uzun vadeli bir finansal kaynak oluşturması öngörülüyor. Şirketin verdiği bilgiye göre santralin yıllık üretimi, 1.500’den fazla hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer olacak.

BEYAZ EŞYADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ GÜNDEMDE

Arçelik’in COP31 programında beyaz eşya sektörünün enerji dönüşümündeki rolü de ele alındı. Enerji verimli ev teknolojilerinin hanelerin enerji maliyetlerini ve elektrik şebekeleri üzerindeki yükü azaltmaya katkısı değerlendirildi. Bu teknolojilerin daha geniş kitlelere ulaşması için ortak standartlar, kamu politikaları, tüketici teşvikleri ve uygun finansman modellerinin önemi gündeme geldi.

Dinçer, Arçelik’in milyonlarca evde kullanılan ürünleriyle dönüşüme katkı sağladığını belirterek “Geliştirdiğimiz enerji ve su verimli teknolojilerle hanelerin kaynak tüketimini azaltıyor, enerji sistemleri üzerindeki yükün hafifletilmesine yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Koç Holding’in küresel iş ortağı olduğu COP31’de Arçelik, Koç Pavilyonu’nda enerji ve su tasarrufunu destekleyen ürünlerini, yapay zeka destekli çözümlerini ve bağlantılı cihazlarını da sergiliyor. Şirket yöneticileri, zirvenin ilerleyen günlerinde düşük karbonlu yatırımların finansmanı ve yeşil dönüşümün sanayi rekabetçiliğine etkisi gibi başlıkları ele alan oturumlara katılacak.