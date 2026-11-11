Uludağ İçecek Türk, yeni yatırımını COP31’de açıkladı

Uludağ İçecek Türk, Malatya’da hayata geçireceği üretim tesisi yatırımını Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Konferansı’nda paylaştı.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, yatırımın üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra depremin ardından bölgenin ekonomik toparlanmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

“DOĞU VE GÜNEYDOĞU’YA YAKINLAŞACAĞIZ”

Yeni tesisin Bursa’daki üretim gücünü tamamlayacağını söyleyen Kızıl, “Malatya yatırımımızla üretim gücümüzü artırırken bölgenin geleceğine de katkı sunmayı hedefliyoruz. Yeni üretim tesisimiz, Bursa’daki üretim gücümüzü tamamlayarak bizi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya daha da yakınlaştıracak, dağıtım esnekliğimizi artıracak” dedi.

Kızıl, tesisin enerji ihtiyacının yüzde 55’inin güneş panellerinden karşılanmasının hedeflendiğini belirterek enerji ve su verimliliği ile sevkiyat ihtiyacının azaltılmasının karbon ayak izinin düşürülmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

İlk etapta yıllık yaklaşık 140 milyon litre üretim kapasitesi ve 110’un üzerinde doğrudan istihdam öngördüklerini aktaran Kızıl, “Operasyonel dayanıklılığımızı güçlendirirken bölgenin ekonomik toparlanmasını desteklemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

LEED GOLD HEDEFİYLE TASARLANIYOR

Kızıl, Malatya yatırımında kaynak verimliliğini tasarım aşamasından itibaren önceliklendirdiklerini söyledi. Tesisin LEED Gold sertifikası hedefiyle tasarlandığını belirten Kızıl, 4 MWp gücünde güneş enerjisi sistemi ve verimliliği destekleyen dijital uygulamalar planladıklarını ifade etti.

Kızıl, “Bir fabrikanın sürdürülebilirlik iddiası, tasarımında başlar ve işletme sonuçlarıyla karşılık bulur. Bizim için esas olan, bu hedeflerin sahadaki karşılığını ölçmek ve doğrulanmış sonuçlarla ortaya koymak” dedi.

EBRD İLE UZUN VADELİ ORTAKLIK

EBRD ile iş birliğinin yatırımın uzun vadeli yönetimine katkısına da değinen Kızıl, ortaklığın çevresel ve sosyal performanstan kurumsal yönetişime kadar yatırımın tüm yaşamını kapsayan bir bakış açısı geliştirmelerini sağladığını söyledi.

EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti ise projenin ekonomik toparlanmayı daha güçlü bir sanayi performansıyla birleştirme potansiyeline dikkat çekti. Falcetti, ticari açıdan sürdürülebilir bir yatırımın istihdamı, beceri gelişimini ve bölgesel tedarik zincirlerini destekleyebileceğini belirterek “İklim finansmanı, yalnızca ekipman alımını finanse etmekle kalmamalı, yatırımın niteliğini de iyileştirmelidir” dedi.