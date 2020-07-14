'Enerjiden çıkacağız'

Akfen Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın, yeni çıkış planları olduğunu belirterek, "En yakın çıkış enerjide olacak, çünkü orada hedeflediğimiz noktaya geliyoruz" diyor.

Akfen Holding, her şeye rağmen 'yatırıma devam' eden gruplardan. 2021 sonuna dek 8 milyar TL'lik bir yatırım planlıyor. Grubu büyütme hedefiyle ilerleyen Akfen Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın, üretim şirketi almak istediklerini söylüyor.

"Exit'lerden memnunuz"

Radarında ihracat ağırlıklı işler olduğunu belirten Akın, holding olarak varlık yönetim şirketi gibi hareket etme vizyonunu koruyacaklarının altını çiziyor. Yeni çıkış planları olduğunu da söyleyen Akın, "En yakın çıkış enerjide olacak, çünkü orada hedeflediğimiz noktaya geliyoruz" diye konuşuyor.

Ayçe Tarcan Aksakal'a konuşan Selim Akın, "Yaptığımız exit'lerin hepsinden memnunuz. Varlık beli bir büyüklüğe geldiğinde onun satılması gerektiğiniz düşünüyoruz. Bu hep böyleydi ve hep böyle kalacak. Hiçbir varlığın son sahibi olmak istemiyoruz. Hep ilk sahibi olup çıkış yapmak istiyoruz" diyor.

Röportajın devamı Capital Temmuz sayısında....











