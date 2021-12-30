Enflasyon açıklaması öncesinde, ekonomistlerin tahmini ne oldu?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, TÜFE’nin aylık yüzde 8,54; yıllık yüzde 30,05 yükseleceğini hesaplıyor.

30.12.2021 15:27:000
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Enflasyon açıklaması öncesinde, ekonomistlerin tahmini ne oldu?

Döviz kurlarındaki yükselişin ardından gözler, TÜİK’in 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanacağı aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, emekli ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek yılın son enflasyon verisi için beklenti ne? AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, TÜFE’nin aylık yüzde 8,54; yıllık yüzde 30,05 yükseleceğini hesaplıyor.

AA Finans’ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon beklentisi

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05’e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,51 artış göstermişti.

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