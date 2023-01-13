Enflasyon beklentileri geriledi

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 34,92'den 30,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 20,56'dan 17,18'e düştü. Politika faizi beklentisi yüzde 9 oldu.

13.01.2023 10:35:200
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Enflasyon beklentileri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile gerçekleştirdiği Ocak ayı piyasa katılımcıları anketinde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 32,46 oldu. 12 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 30,44 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 32,46 oldu. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,39 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,65'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 32,46 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 34,92'den 30,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 20,56'dan 17,18'e düştü.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,12 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 22,77'den 23,43'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,7 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 23,6 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 9

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1, gelecek yıl için de yüzde 4,3 oldu. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler de yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,65 düzeyinde oluştu.

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