Enflasyon beklentisinde sınırlı artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 30,44'ten yüzde 30,75'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinde ise 3 puanlık yukarı yönlü revizyon yapıldı.

Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 30,75 olacağını öngördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir önceki piyasa katılımcıları anketinde bu beklenti yüzde 30,44 olarak belirlenmişti.

Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinde ise yukarı yönlü bir revizyon gerçekleşti. Buna göre piyasa katılımcıları bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 32,46 olarak açıklarken, Şubat ayı anketinde bu beklenti yüzde 35,76 oldu. 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 17,18'den yüzde 18,11 seviyesine çıktı.

Ankette Dolar/TL kuruna ilişkin beklentilerin gerilediği görüldü. Buna göre yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,12'den 22,84'e çekildi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 23,43'ten 23,10 seviyesine geriledi.

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5 oldu.