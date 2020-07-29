Enflasyon tahmini yüzde 8,9'a çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin sunum yapıyor. TCMB yılsonu enflasyon tahminini 1.5 puan yükselterek yüzde 8,9'a çıkardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. TCMB yüzde 7.4 olan yıl sonu enflasyon tahminini 1,5 puan yükselterek yüzde 8.9'a çıkardı.
TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumundan satır başları:
Normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle birlikte belirsizlik halen yüksek seyretmekte
Gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları ikinci çeyrekte yavaşlayarak da olsa devam etti
Küresel risk iştahının etkisiyle döviz kuru oynaklıkları gerilerken, alınan parasal ve mali tedbirlerin katkısıyla kredi büyümesi hız kazandı
Ticari kredilerdeki artışın son dönemde bir miktar ivme kaybetmekle birlikte güçlü seyrettiğini görüyoruz
Tüketici kredileri mayıs sonrası dönemde belirgin bir ivme kazandı
Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyette mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır
Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme bekliyoruz
İşsizlik oranları artarken, işgücüne katılım oranındaki düşüş bu artışı sınırladı
Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkiler belirgin olacak
2020 yılı petrol fiyat tahmini 32,6 dolardan 41,6 dolara çıkardık
2020 yılı gıda enflasyonu tahminini %9,5'ten %10,5'e güncelledik
Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
Enflasyonun 2021 yıl sonunda %6,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
Varsayımlarımızı ikinci bir dalga olmayacağına göre yaptık.
Enflasyonun temmuz ayından itibaren düşüş eğilimine gireceği öngörüyoruz
Mart ayından itibaren uygulamaya aldığımız destekleyici likidite adımlarını normalleşme sürecinin gelişimine bağlı olarak aşamalı bir şekilde gözden geçirebiliriz.
Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla finansal istikrar ve fiyat istikrarı amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz