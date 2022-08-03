Enflasyonist dönemde nakit akışı nasıl sağlanır?

Tüm şirketlerin ajandasında birinci öncelik sağlıklı nakit akışı yönetimi. Enflasyonist ortamda maliyetler hızla artarken şirketlerin de alacaklarını aynı hızla tahsil etmesi gerekiyor. Bu noktada ödeme teknolojileri ve çözümleri şirketlerin sağlıklı nakit akışı yaratmalarında önemli bir rol oynuyor.

Enflasyonist ortamda tüm şirketlerin öncelikli hedefi sağlıklı bir nakit akışı yaratmak. Çünkü fiyatların hızla yükseldiği, alım gücünün düştüğü ve talebin ertelenebildiği bu tür dönemlerde nakit akışının sağlıklı yönetilmesi şirketin ve faaliyetlerinin sürekliliği açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle birçok şirket özellikle maliyet artışlarından etkilenmemek için nakit akışını hiç olmadığı kadar yakından takip ediyor.

B2B ve B2B2C ödeme sistemlerinde Türkiye’nin öncü fintek şirketi Paynet de bu dönemde çözümleriyle şirketlerin sağlıklı nakit akışı yönetimi gerçekleştirmelerine destek veriyor.

Paynet’in geliştirdiği Bayi Ağı Çözümleri, özellikle bayi ve alt bayiye sahip şirketlerin nakit ve tahsilat akışını kolayca yönetmelerini sağlıyor. Üreticiden son kullanıcıya kadar olan süreçte gerçekleştirilen satışlarda, tüm paydaşların payı Paynet Bayi Ağı Çözümüyle otomatik olarak ilgili hesaplara geçiyor. Zaman kaybı olmaksızın herkesin hakediş tutarı paylaştırılırken ekstra hesaplama yapılmasına gerek kalmıyor. Bayi Ağı Çözümlerinin bir diğer önemli özelliği de tüm işlemleri tek merkezden yönetmesi. Paynet ile kart, kredi gibi tüm ödeme yöntemlerine bir arada ulaşabilen işletmeler, müşterileri için en uygun ve en pratik ödeme yöntemleri ile ödeme alabiliyor, satış kayıplarının önüne geçiyor.

Paynet, kart, kredi ya da cüzdan gibi tüm ödeme yöntemlerinin tek bir anlaşma ile alınmasına da aracılık ediyor; Paynet Portal, mobil uygulama, karekod ve link gibi farklı cihaz ya da altyapılar ile ödeme alınmasına olanak sağlıyor.

Ödeme koşulları iyileştiriliyor

Bugün tüm işletmeler operasyonlarını yürütürken işin merkezine verimliliği koyuyor. Tek ekran üzerinden farklı ödeme yöntemleri ile ödeme alabilen Paynet çözümleriyle nakit akışı anlık takip edilebiliyor ve tüm bilgiler anında güncelleniyor. Böylece nakit akışı dijitalleştirilirken; şirketlerin finansal operasyon verimliliği artırılıyor, maliyet tasarrufu yapması sağlanıyor. Paynet, işletmelere anlaşmalı bankalarda geçerli ekstra taksit avantajları da sunuyor. Bu avantajlarla işletmeler kendi müşterilerine daha uygun maliyetlerle taksitli alışveriş imkanı yaratıyor.

Tek platformdan anlık takip

Paynet, ödeme çözümlerindeki tecrübesine paralel olarak Açık Bankacılık hizmetleri ile de tüm bankaların tek ekrandan yönetilmesini sağlayarak şirketlerin nakit akışını etkin şekilde takip etmelerini mümkün kılıyor. Paynet Açık Bankacılık hizmetini kullanan şirketler, farklı bankalarda bulunan hesap hareketlerini tek bir platform üzerinden takip edip raporluyor. Bu şekilde, birden çok bankayla çalışan şirketler, bu bankalardaki hesaplarına tek tek giriş yapmalarına gerek kalmadan, tüm hesaplarını tek bir ekrandan görüntüleyebiliyor. Bununla birlikte nakit akışını anlık olarak izleyip, ödeme ve tahsilat takibini de tek tuşla yapabiliyorlar.

“Enflasyon tahsilata bakışı değiştirdi”

Enflasyonist ortamın iş dünyasının tahsilata bakışını değiştirdiğini belirten Paynet Genel Müdürü Onur Ertürk, kurlarda yaşanan dalgalanmaların da şirketlerin nakit akışı konusundaki hassasiyetini artırdığını söylüyor. “Artık küçük ya da büyük her ölçekten şirket, alacaklarını en kısa zamanda tahsil etmeye odaklanıyor” diyen Ertürk, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Biz de şirketlerin finansal sağlığını korumak için özellikle nakit akışlarını ve tahsilatlarını anlık yönetmelerini sağlayacak çözümlerimizle onlara destek veriyoruz. Örneğin Bayi Ağı Çözümüyle tedarik zinciri ve satış ağında bekleme sürelerini ortadan kaldırıyoruz. Bu çözümlerle şirketlerin tüm kartlardan yaptıkları tahsilatların en kısa zamanda hesaplarına aktarılması mümkün oluyor. Bununla birlikte, vadenin zamanında ödenmeme riskini ortadan kaldırıyor, ertesi gün veya haftalık periyotlarda ödeme opsiyonları sunuyoruz. Tüm bu çözümler tahsilatı hızlandırırken sağlıklı bir nakit akışı yönetimi sağlıyor.”