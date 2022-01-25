Enflasyonla ilgili soru soran muhabir Biden'dan küfür yedi

ABD Başkanı Joe Biden, bir toplantı sırasında mikrofonunu açık unuttu ve kendisine enflasyon ile ilgili soru soran muhabire küfür etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ekibiyle ilgili "haksız rekabetle mücadele" konulu bir toplantı düzenledi.

Toplantı öncesi gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Biden, daha sonra mikrofonunu kapatmayı unuttu.

Biden'ın kendisine ülkedeki enflasyon hakkında soru soran Fox News Muhabiri Peter Doocy'e "Ne aptal biri, o..ç.." deyip ardından küfür ettiği anlar kameralara yansıdı.

Söz konusu olay, sosyal medyada halkın ve Beyaz Saray muhabirlerinin tepkisini çekti.

ABD'de Biden yönetimi son dönemde artan enflasyon ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Ülkede 2021'nin kasım ve aralık aylarında ABD'de enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesini gördü.