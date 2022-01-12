EPDK aralık ayı elektrik faturalarını mercek altına aldı

EPDK Başkanı Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığı yönündeki şikayetler üzerine aralık ayına ait faturaları mercek altına aldığını açıkladı.

12.01.2022 10:14:000
Paylaş Tweet Paylaş
EPDK aralık ayı elektrik faturalarını mercek altına aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, perakende satış şirketlerinin ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Perakende şirketleri, örneğin, aralık ayı içinde ne kadar gün varsa tüketimi ona göre oranlayarak eski fiyatlar üzerinden, ocak ayı içinde ne kadar gün varsa da yine tüketimi ona göre oranlayarak yeni tarife üzerinden hesaplama yapmak zorunda. Her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır." diye konuştu.

Tarife geçiş zamanlarında faturada görülen tüketime esas birim bedellerin EPDK tarafından yayımlanan tarifelerle uyumlu görülmediği durumlar oluşabileceğini ancak bu durumun nihai hesaplamaya kesinlikle etki etmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifelerin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve herhangi bir hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz."

Yılmaz, faturanın tanzim edildiği tarihin tutarı etkilemediğine ve tüketimin hangi tarihte yapıldığının belirleyici olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüketim periyodunun artması veya eksilmesi bir adaletsizlik oluşturmaz. Hiçbir görevli tedarik şirketi de belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Ancak hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz." dedi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi

Fiat Egea’nın en yeni modeli ‘Cross Wagon’ satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Fiat Egea’nın en yeni modeli ‘Cross Wagon’ satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

İnovatif Teknolojiler: 14 Ocak 2022'de New Future'a davetlisiniz

İnovatif Teknolojiler: 14 Ocak 2022'de New Future'a davetlisiniz

Getir yeni yatırım turuna çıkıyor: Hedef 12 milyar dolarlık değerleme

Getir yeni yatırım turuna çıkıyor: Hedef 12 milyar dolarlık değerleme

Flo/Mehmet Ziylan: Dünyada 21 ülkede, 600 mağazaya ulaştık

Flo/Mehmet Ziylan: Dünyada 21 ülkede, 600 mağazaya ulaştık

SGK'nin 2022'de geçerli olacak ödenek ve prim rakamları belirlendi

SGK'nin 2022'de geçerli olacak ödenek ve prim rakamları belirlendi

Yorum Yaz