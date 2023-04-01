EPDK duyurdu: Elektriğe indirim geldi

Elektrikte tüm abone gruplarında1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 indirim geldi.

1.04.2023 09:35:110
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EPDK duyurdu: Elektriğe indirim geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tablolarını yayımladı. Buna göre, tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidildi.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 133,7261 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 198,7345 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 232,8404 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 309,1899 kuruş olarak belirlendi. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 308,5326 kuruş olması kararlaştırıldı. Yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş olarak belirlendi.

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