Erdemir ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Erdemir, 2023 yılının birinci çeyreğinde 90 milyon TL net kâr elde etti. Erdemir geçen yılın son çeyreğinde 3,175 milyar net dönem kârı elde ederken 2022 yılında net kâr 18,0 milyar TL olmuştu. Net kâr geçen yılın aynı çeyreğinde 5,6 milyar TL seviyesindeydi.



Erdemir dolar bazında, 2023 yılının ilk çeyreğinde 5 milyon dolar net dönem kârı elde etti.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 405 milyon dolar, bir önceki çeyrekte ise 207 milyon dolar kâr elde etmişti. Böylece, şirketin 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 11,7 olan net kâr marjı, bu çeyrekte 0,3 seviyesine geriledi. FAVÖK marjı ise son çeyrekteki yüzde 4,5’ten ilk çeyrekte yüzde 1,6’ya geriledi.



Üretim ve satış miktarlarında gerileme yaşandı



Şirket yılın 1. çeyreğinde 1 milyar 243 milyon dolar yurt içi, 151 milyon dolar yurt dışı olmak üzere toplamda 1 milyar 394 milyon dolar net satış geliri elde etti. Şirketin net satış gelirlerinde gerileme yaşandı. Erdemir 2022 yılının son çeyreğinde toplamda 1 milyar 764 milyon dolarlık satış gerçekleştirmişti. 1. çeyrekte 1,40 milyon ton üretim yapan şirketin satışlarının dağılımı; 937 milyon ton sıcak mamul, 405 bin ton soğuk mamul ve 60 bin ton uzun mamul şeklinde gerçekleşti.



İhracatta ise Erdemir’in toplam satış içerisindeki payı son çeyrekte yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. 126 bin ton ihracat yapan firmanın, bir önceki çeyrekteki ihracat miktarı 257 bin tondu. Şirketin yatırım harcamaları bu yılın ilk çeyreğinde 161 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam yatırım harcamaları 2022 yılında 434 milyon dolardan 723 milyon dolara yükselmişti.



Erdemir ve İsdemir’de deprem etkisi



Ereğli Demir Çelik ve kardeş kuruluşu İsdemir, 2022 yılı içerisinde 7,8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirirken 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle, İsdemir tesislerindeki durum tespit çalışmalarının tamamlanıncaya kadar üretime ara verilmesinin etkisiyle 2023 yılının ilk üç aylık döneminde toplam ham çelik üretim miktarı 1,2 milyon ton oldu.



Bu yılın ilk çeyreğinde İskenderun tesislerinde ham çelik üretimi 423 bin ton, Ereğli tesislerinde ise ham çelik üretimi 771 bin ton olarak gerçekleşti. Deprem sonrasında şirketin bağlı ortaklığı İsdemir’de durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara verilirken. deprem kaynaklı oluşacak hasarların sigorta teminatı kapsamında olduğu ve bu hasarların şirketin finansal tablolarını önemli ölçüde etkileyecek düzeyde olmadığı değerlendirildi.



Grubun kapasite kullanım oranları; İsdemir tesislerinde üretime ara verilmesinin etkisiyle önceki dönemlere göre azalış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde sıvı çelikte kapasite kullanım oranı yüzde 84 iken bu çeyrekte bu oran yüzde 51’e düştü. Aynı dönemde ham çelikte kapasite kullanım oranı da yüzde 83’ten yüzde 50’ye geriledi. Grubun 2023 yılı üç aylık dönemde toplam yassı ürün satışları 1,5 milyon ton, uzun ürün satışları ise 76 bin ton seviyesinde gerçekleşti.