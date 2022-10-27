Erdemir'den 3.çeyrekte 109 milyon dolar net kâr

Erdemir, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde 109 milyon dolar net dönem kârı elde etti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 598 milyon dolar kâr gerçekleştirmişti. Böylece, şirketin 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 19,2 olan net kâr marjı, bu çeyrekte yüzde 5,3 seviyesine geriledi.

Üçüncü çeyrek kârı ile birlikte yılın ilk 9 ayındaki net kârını 936 milyon dolara çıkaran şirketin, net kâr marjı yüzde 14,8’e geriledi. Şirket, 3. çeyrekte 249 milyon dolar FAVÖK, yüzde 12,2 FAVÖK marjı elde etti.

Satış gelirlerinde ve miktarlarında gerileme yaşandı

Şirket yılın 3. çeyreğinde 1 milyar 666 milyon dolar yurt içi, 374 milyon dolar yurt dışı olmak üzere toplamda 2 milyar 40 milyon dolar net satış geliri elde etti. Hem çeyreksel hem de geçen yılın aynı dönemine göre şirketin net satış gelirlerinde gerileme yaşandı. Miktarsal bazda ise 3. çeyrekte 1,88 milyon ton satış yapan şirketin satışlarının dağılımı; 1,3 milyon ton sıcak mamul, 422 bin ton soğuk mamul ve 164 bin ton uzun mamul şeklinde gerçekleşti. Böylece satış miktarlarında da çeyreksel ve yıllık bazda daralma görüldü. 3. çeyrek satışlarıyla birlikte şirket Ocak-Eylül döneminde toplamda 5,8 milyon tonluk satış gerçekleştirdi.

İhracat tarafında ise Erdemir’in toplam satış içerisindeki payı yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşti. 312 bin ton ihracat yapan firmanın, dokuz aylık ihracat rakamı 875 bin ton oldu. Fakat şirket geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 90 bin ton ihracat yapmıştı.

Üretim rakamı ve kapasite kullanım oranı düştü

Erdemir 2022 yılının 3. çeyreğinde 1 milyon 843 bin ton üretim gerçekleştirirken, Ocak-Eylül dönemindeki üretimini 6 milyon 110 bin tona ulaştırdı. Fakat bu üretim rakamları hem 9 aylıklarda hem de çeyreksel bazda gerilemeye işaret etti. Ham çelik kapasite kullanım oranı ise 2021 yılında yüzde 94 seviyesinde iken, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 84’e düştü.

Erdemir’in 2022 yılının 3. çeyreğindeki ton başına FAVÖK rakamı 124 dolara çekildi. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı bu yılın ikinci çeyreğinde 329 dolar, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 413 dolar seviyesindeydi. Şirketin yatırım harcamaları yılın ilk 9 ayında 380 milyon dolar olurken, yatırım harcamalarının FAVÖK’e oranı ise yüzde 23 seviyesinde gerçekleşti. Şirket geçen yılın tamamında 434 milyon dolarlık yatırım harcaması yapmıştı.