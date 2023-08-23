Erdoğan: Güven ikliminde 10 milyarlarca dolar geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada ekonomiyi toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye aldıklarını söyledi.

23.08.2023 09:50:370
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Erdoğan: Güven ikliminde 10 milyarlarca dolar geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada ekonomiyi toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye aldıklarını söyledi. 

Erdoğan "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütme hedefine en küçük halel getirmeden makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Tahkim ettiğimiz güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları 10 milyarlarca dolarlık kaynağı ülkemize akıtmaya başladı. Firmalarımızın ve vatandaşımızın da bir süredir kasada ve yastık altında tuttuğu kaynakları hareket geçirdiği görülüyor. İnşallah çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar bunun etkisini göreceğiz. Hayat pahalılığı sorununu çözmek için de yoğun gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

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