Erdoğan: Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Asla bu konudan taviz vermem" dedi.

29.11.2021 14:11:000
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Erdoğan: Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur üzerinde iktisadi temeli olmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları milletimizin lehine yatırım, istihdam, üretimle çözeceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu işi başaracağız. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek; çok açık net bütün delilleriyle her şeyiyle ortada." dedi. Erdoğan, "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın, yatırımlarınızı büyütün ve istihdam oluşsun." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerin akışına göre kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı zannetmiyorum." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Asgari ücret) Alt gelir grupları başta olmak üzere tüm kesimlerin şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Stokçuluk) Arkadaşlara söyledim eğer cezai müeyyideleri düşükse, bunları artırmak suretiyle bu işin üzerine gidelim." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Gerek Ukrayna’yla gerek Sayın Putin’le bu görüşmeleri geliştirerek bunun çözümünde payımızın olmasını isteriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BAE ile ilişkiler) Şubat ayı içerisinde benim bir iadei ziyaretim olacak. Geniş bir heyetle gideceğim ve bazı adımları güçlü şekilde atacağız. 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular. Bunu uygulamaya koyarak farklı bir geleceği inşa etmiş olacağız. Güzel gelişmeler olacak." diye konuştu. AA

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