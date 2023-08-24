Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçasıdır

3’üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye, bu adımın gayrimeşru olduğunu savunmaya devam ediyor' dedi.

3’üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavrımızı da muhafaza ediyoruz. Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz" dedi.

Karadeniz girişiminin canlandırılması için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan devam ettirme kararlılığındayız. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyor, bölgemizin en kısa zamanda barış iklimine tekrar kavuşmasını temenni ediyorum."