Erdoğan, Prens Selman'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi. Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile geldi.

18.07.2023 09:37:460
Paylaş Tweet Paylaş
Erdoğan, Prens Selman'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Erdoğan ve Veliaht Prens Selman Al Salam Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi. Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile geldi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İbre Online'a dönüyor

İbre Online'a dönüyor

Müşteriyi anlama yarışı

Müşteriyi anlama yarışı

Patronların 20 yaş iş tercihi

Patronların 20 yaş iş tercihi

Sınır ötesi istihdam liderleri

Sınır ötesi istihdam liderleri

Efsane'lerden mükemmellik formülü

Efsane'lerden mükemmellik formülü

Bağlılıkta müthiş erozyon

Bağlılıkta müthiş erozyon

Yorum Yaz