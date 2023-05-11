Erdoğan: Temmuzda en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında en düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz" dedi.

11.05.2023 14:27:300
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Erdoğan: Temmuzda en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Temmuz ayında) En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak." ifadesini kullandı.

Birinci dereceye giren ve şartları tutan tüm memurların 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacaklarını kaydeden Erdoğan, "Memur maaşlarındaki artış otomatik olarak emekliliklere de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuza kadar bu çalışmanın tamamlanması talimatı verdim." diye konuştu.

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