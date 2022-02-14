Erdoğan'dan KDV indirimine uymayana şiddetli ceza uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'u atlatmasının ardından ilk ziyaretini gerçekleştireceği ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın davetine icabetle geniş bir heyetle Abu Dabi'ye hareket edeceklerini belirten Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni son olarak başbakan olduğu dönemde 2013 yılında ziyaret ettiğini anımsattı.

Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'in kasım ayında Ankara'daki temasları ile birlikte ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattıklarını dile getiren Erdoğan, aralıkta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ocakta da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Emirlikleri ziyaret ettiğini söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretimle yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi, ilişkilerimizin yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. Kuruluşunun 50. yılını idrak eden Birleşik Arap Emirlikleri'yle dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin diyalog ve iş birliği, tüm bölgemizin barış ve istikrarı bakımından önem taşıyor. Körfez Bölgesi'ndeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz."

Bugün ve yarın gerçekleştirecekleri temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacaklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 5,5 milyar doları ihracatımız olmak üzere, 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle Birleşik Arap Emirlikleri önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Türk müteahhitlik firmaları Birleşik Arap Emirlikleri'nde bugüne kadar değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. Bu rakamlarla Birleşik Arap Emirlikleri yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün en büyük 10'uncu pazarı konumundadır. Birleşik Arap Emirlikleri de Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkılarda bulunuyor. İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yapısı esasen mevcut rakamların çok daha ötesinde bir potansiyele işaret ediyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Gerek gerçekleştireceğimiz görüşmeler gerek imzalayacağımız anlaşmalarla inşallah bu yönde önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Bu maksatla Emirlikler'deki önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim. Yüksek teknoloji, girişim sermayesi ve startup firmaları bağlamında ortaklıklar tesis edilmesi, geleceğe dönük iş birliği imkanları bakımından özellikle öne çıkıyor. Ziyaretimiz vesilesiyle taşımacılıktan ileri teknolojilere, savunma sanayinden sağlık, tarım, kültür ve eğitime kadar çok sayıda alanda ilişkilerimizde ilerleme sağlayacak adımların atılmasını da hedefliyoruz."

Dubai'nin salgın şartlarına rağmen EXPO'ya başarıyla ev sahipliği yaptığına işaret eden Erdoğan, bu vesileyle dünya fuarında "Türkiye Milli Günü" olarak belirlenen 15 Şubat'ta sergi alanını da ziyaret edeceğini söyledi.

"Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri de masaya yatırıp, görüşeceğiz"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumu ve ziyarette kendisine eşlik edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak, çünkü o henüz pozitif. Hamdolsun biz negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor ama hamdolsun hafif şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında gerilimi azaltmak için adımlar atmaktadır. Bu adımlar her iki ülke liderleri tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Putin'in, Türkiye ziyareti zamanı bu üçlü format görüşülecek mi, ülkeler bu üçlü formatı nasıl değerlendirirler?" sorusuna "Biz sadece BAE ve Türkiye arasındaki ilişkileri değil, bir de bölgedeki gelişmeler ki bunlar içerisinde şu anda Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerdir, bunları da masaya yatırıp, görüşeceğiz. Bu konularda da ne gibi adımlar atabiliriz, bunun üzerinde ısrarla duracağız." yanıtını verdi.

"Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından hafta sonu bazı marketlerin fiyat artışı yaptığı yönünde iddialar olduğu belirtilerek, fiyat artışıyla mücadele konusundaki soru üzerine şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye Bakanım gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar ve kurduğumuz denetim ekipleriyle beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik, bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda gerek Hazine ve Maliye gerek Ticaret Bakanlığımız tüm müfettiş ekipleriyle buraların kontrolünü, denetimini sürdüreceklerdir."

Açıklamaların ardından apronda bulunan askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.

"TC-TRK" uçağıyla saat 11.35'de BAE'ye hareket eden Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.