Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simit Sarayı'nın çoğunluk hissesinin Ziraat Bankası tarafından alınmasına ilişkin olarak, "Ziraat'in bunu yapması tasvip ettiğim bir durum değil dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Simit Sarayı'nın çoğunluk hissesinin Ziraat Bankası tarafından alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Simit Sarayı) Ziraat'in bunu yapması tasvip ettiğim bir durum değil.(Ziraat Bankası Simit Sarayı'nı alacak mı?)Genel Müdür 'gündeme geldi ama düşünmüyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan diğer detaylar ise şöyle;

-(Güvenli Bölge): Dünyanın ekonomik olarak en saygın zannettiğimiz ülkelerinden bile 'Biz de varız' diyen çıkmadı. Biz hala ses bekliyoruz"

-"Kalkınmış ve zengin Batılı ülkeler mülteci krizinde sınıfta kaldı. Zengin bazı Arap ülkeleri de aynı durumda."

- Kanal İstanbul: Bu projeyle çok farklı bir İstanbul inşa edeceğiz. İstanbul'a güzellik katacak, Boğaz'a tehdit bitecek.

- "(Yeni siyasi oluşumlar) Bundan önce de yaşadık. Üstelik grup kuracak şekilde ayrıldılar. Sorsam kaç tanesinin ismini kaçınız hatırlar?"

- "Türkiye ile Libya arasındaki süreci hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa, onlara her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik."