Erdoğan'dan yerli ve uluslararası yatırımcılara yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadyumunda düzenlenen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, ekonomide dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceklerini bu haftaki meclis grup toplantısında millet ile paylaştıklarını hatırlatarak, "Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını tekrar çiziyorum." diye konuştu.

Yerli ve uluslararası yatırımcılara yatırım çağrısı

"Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek inşallah hedeflerimize ulaştıracağız." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. İstihdamı artırarak, vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel önceliklerimiz arasındadır. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde gözle görülür hareketlenme başladı. Buradan bir kez daha yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum. Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu çerçevede çok önemli düzenlemeler içeriyor. Strateji belgesine uygun hukuki düzenlemelerin bir kısmı paketler halinde TBMM tarafından çıkartıldı. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız süratla devam ediyor. Bütçeden sonra önümüzdeki yılın ilk aylarında meclisimizin gündeminde bunlara öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. Bunlar içinde insan hakları eylem planına özellikle ehemmiyet veriyoruz. Eylem planında zaten belli bir aşamaya gelinmişti. Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar pek çok ilave hükümleri ilgili tüm taraflarla istişare ederek bu eylem planına derz edeceğiz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük reformları, değişimleri, atılımları hayata geçirmiş bir parti olarak bu sürecin önünde yer almanın, yol açmanın asli görevleri olduğuna inandığının altını çizerek, "Rabbim yolumuzu bahtımızı açık eylesin diyorum. Son 18 yılda her zorluğu nasıl milletimizle birlikte aşmışsak, bugün önümüze çıkan sıkıntıları da aynı şekilde 83 milyon ile hep birlikte el ele gönül gönüle vererek geride bırakacağız. Bize düşen milletimize layık olmak için daha çok çalışmaktır. Sizlerden de bu anlayışla gecenizi gündüzünüze katarak milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmenizi bekliyorum." şeklinde konuştu.







