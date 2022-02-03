Ermenistan'a ilk doğrudan uçuş gerçekleşti

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi çabaları çerçevesinde, uzun süre sonra ilk doğrudan uçuşla İstanbul-Erivan seferi yapıldı.

3.02.2022 09:51:000
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Ermenistan'a ilk doğrudan uçuş gerçekleşti

İki ülke arasındaki normalleşme süreci kapsamında başlaması kararlaştırılan ilk İstanbul-Erivan uçuşu 23.35'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapıldı.

Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Pegasus Havayollarına ait uçak başkent Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na indi.

Uçakta 99 yolcu yer aldı.

Normalleşmeyi görüşmek üzere karşılıklı özel temsilciler atanmıştı

Azerbaycan ordusunun 2020'de Karabağ topraklarındaki işgale son vermesinin ardından Türkiye, Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesi çağrısında bulunmuştu.

Türkiye'nin çağrısına Ermenistan'dan da olumlu karşılık gelmesi üzerine iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek amacıyla 2021'de karşılıklı özel temsilciler atanmıştı.

Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin özel temsilcisi olarak atanırken Ermenistan'ın özel temsilcisi Ulusal Meclis Başkanı Ruben Rubinyan olmuştu.

İki özel temsilcinin 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleştirdiği ikili görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti.

Bu karar kapsamında Erivan'dan kalkan ilk uçak, dün akşam İstanbul Havalimanı'na inmişti.

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