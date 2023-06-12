Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti

Eski İtalya Başbakanı ve sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti.

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Milano'daki San Raffaele hastanesinde hayatını kaybetti. 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve aynı zamanda kronik lösemi teşhisi bulunan 86 yaşındaki liderin ölüm haberinin ardından çocuklarının ve aile üyelerinin hastaneye gittiği ifade edildi.

Bu yıl 3 kez hastaneye kaldırılmıştı

Kronik Miyelomonositik Lösemiye (KML) bağlı bir akciğer enfeksiyonu tedavisi gören Berlusconi'nin doktorları Alberto Zangrillo ve Fabio Ciceri, 9 Haziran'da, "Başkan Berlusconi, hematolojik hastalığıyla alakalı önceden planlanmış bazı tetkiklerden geçmek üzere hastaneye kaldırılmıştır" açıklaması yapmıştı. 9 Haziran’dan bu yana Milano’daki San Raffaele Hastanesinde tedavi gören liderin durumunun bu sabah ağırlaştığı ve yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Berlusconi, 27 Mart'ta kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesine kaldırılmış, burada 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti. San Raffaele Hastanesinde ikinci kez 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca kronik lösemiyle bağlantılı akciğer enfeksiyonu tedavisi görmüştü.



Berlusconi, 45 günlük tedavisi sürdüğü sırada 6 Mayıs’ta partisinin kongresine hastaneden video ile bağlanmış ve "İşte buradayım, sizin için buradayım. Bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez gömlek ve ceket giyiyorum" demişti. Berlusconi, hastane yatağından yaptığı açıklamada 'pes etmiyorum' mesajı vererek "Durum zorlu ama bu sefer de başaracağım" demişti.



İş insanı, medya patronu, Milan Başkanı ve 4 kez Başbakan

İtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994'te siyasete atılan bir isim olan Berlusconi, "1994-2011 döneminde 4 ayrı hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olmayı başarırken, 1986-2017 döneminde de İtalya Birinci Futbol Kulübü (Serie A) Milan'ın başkanlığını yapmıştı.



Silvio Berlusconi, Milan'a yaptığı yatırımlarla kırmızı-siyahlı kulübün hem İtalya'da hem Avrupa'da önemli başarılar elde etmesinde büyük rol oynamıştı.



Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliği ve karakterinin yanı sıra sık sık hakkındaki seks skandalları ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmiş, aldığı cezalar ve yaptığı açıklamalarla İtalyan siyasetine damga vurmuştu.

Forza Italia, Silvio Berlusconi tarafından 1993 yılında kuruldu. Berlusconi, ilk olarak 1994 yılında göreve gelmiş ve 2011 yılına kadar dört hükümete liderlik etmişti.



Berlusconi, İtalya'nın en büyük ticari TV ağını kurmuş ve AC Milan futbol kulübünün sahibi olarak adından sıkça söz ettirmişti.



Berlusconi son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşadı. 1997’de prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçiren eski başbakan, 2016’da bir kalp ameliyatı oldu. 2020’de geçirdiği Covid-19’u ise "Hayatımın en tehlikeli sınavıydı" diye anlatmıştı.