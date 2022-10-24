Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme ücretiyle ilgili yeni karar

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, konuyla ilgili açıklama yapıldı.

24.10.2022 12:08:240
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Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme ücretiyle ilgili yeni karar

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücretinin, süre sonu olan 31 Aralık 2024’e kadar 15 lira olarak devam edeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek.” bilgisi paylaşıldı.

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