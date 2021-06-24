Esnafa hibe desteğinde başvurusu süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Muş, “Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz’a kadar uzattık” dedi.

24.06.2021 09:39:000
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Esnafa hibe desteğinde başvurusu süresi uzatıldı

Bakan Mehmet Muş, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL’lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık” açıklamasını yaptı.

* Esnafa hibe desteğinden hangi iş yerleri yararlanacak? İşte detaylar


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