Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatları açıklaması

ESK'nin Twitter hesabından, et fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

7.05.2022 10:02:000
Paylaş Tweet Paylaş
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatları açıklaması

Et ve Süt Kurumunca (ESK), et fiyatlarındaki spekülatif fiyat hareketlerinin, yakından takip edildiği belirtilerek, "Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır" ifadesi kullanıldı.

ESK'nin Twitter hesabından, et fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı. Et fiyatları üzerinde, ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar süren spekülatif fiyat hareketlerinin, ESK tarafından yakından takip edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır."

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şişecam ilk çeyrek finansal performansını açıkladı

Şişecam ilk çeyrek finansal performansını açıkladı

İnternet alışverişlerinde Anneler Günü hareketliliği

İnternet alışverişlerinde Anneler Günü hareketliliği

Şirketler uzaktan çalışmayı sevdi

Şirketler uzaktan çalışmayı sevdi

2021'in özelleştirme tablosu: Kaç taşınmaz kaça satıldı?

2021'in özelleştirme tablosu: Kaç taşınmaz kaça satıldı?

Bayramda 3 milyon kişi uçtu

Bayramda 3 milyon kişi uçtu

Merkez Bankası Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Merkez Bankası Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Yorum Yaz