Etik ve İtibar Derneği’nde yeni yönetim

AG Anadolu Grubu Holding Denetim Bölüm Başkanı Menteş Albayrak, Etik ve İtibar Derneği TEİD’in 8.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen TEİD 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 8. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Anadolu Grubu Holding A.Ş. Denetim Bölüm Başkanı Menteş Albayrak seçilirken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına ise; bp Exploration (Caspian Sea) Ltd. Türkiye Şubesi bp Etik ve Uyum Yöneticisi Aslı Ertekin ve Koç Holding A.Ş. Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri Yardımcısı Av. Rana Günay Hoffman seçildi.

Toplantıda; Genel Kurul Divan Kurulu Seçimi ve Divan Kurulu’na toplantı tutanaklarına imza yetkisinin verilmesi, Saygı Duruşu, Bütçe-Performans Raporunun sunulması, Denetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı İç Denetim Raporunun sunulması, 2022 Dönemi Yönetim ve Denetim Kurulları raporları üzerinde görüşme ve kurulların ibrası, yeni dönem için Yönetim ve Denetim kurulları için aday olan Yönetim ve Denetim Kurulu listelerinin sunulması, Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi, bütçe taslağının görüşülmesi, oylanması ve Yönetim Kurulu’na fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi, geçmiş dönem tahsil edilemeyen üyelik aidatları için yasal takip yapılması ya da yapılmaması hususunda yönetim kuruluna karar verme ve işlem yapma yetkisinin verilmesi, derneğin federasyonlara katılması veya federasyonlardan ayrılması, buralarda derneği temsil edecek delegelerin belirlenmesi için karar yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi konularına yer verildi.

TEİD 8.Dönem Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri:

Menteş Albayrak - Anadolu Grubu Holding A.Ş. / Başkan

Aslı Ertekin - BP Exploration (Caspian Sea) Ltd. Türkiye Subesi / Başkan Yardımcısı

Av. Rana Günay Hoffman - Koç Holding A.Ş. / Başkan Yardımcısı

Doğu Özden - Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. / Sayman

Av. Meltem Azbazdar - Mey İçki San.ve Tic.A.Ş. / Sekreter

Emre Çolak - Philip Morris Pazarlama ve Satış A.Ş.

Güray Karacar - Bireysel Üye

Av. Hande Karakülah - L’Oréal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

Av. Altuğ Özgün - Bireysel Üye

Av. Kayra Üçer - Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı

Fikret Sebilçioğlu - Cerebra Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.

Av. Ertuğrul Onur - Coca-Cola İçecek A.Ş.

Av. Ebru Gürdemir - Unilever Sanayi ve Türk Ticaret A.Ş

TEİD 8.Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Alper Alptekin - SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Av. Banu Özyalçın - Siemens San. ve Tic. A.Ş.

Av. Beril Yayla Sapan - Mehmet Gün & Gün Partners

Eray Akdağ - Borusan Holding A.Ş.

Filiz İneler - İnci Holding A.Ş.

TEİD 8. Dönem Denetim Kurulu Asıl Üyeleri:

Fırat Gülenç - EnerjiSa Enerji A.Ş.

Dr. Gökhan Yılmaz - PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Senem Dal - Zorlu Holding A.Ş.

TEİD 8.Dönem Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

İnci Bozokluoğlu - Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Oytun Önder - KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM. A.Ş.

Av. Seçkin Savaşer - Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

TEİD – Etik ve İtibar Derneği, etik ve uyum risklerinin etkin yönetimi, dürüstlük, hesap verilebilirlik ve şeffaflık konularında farkındalık düzeyinin arttırılması ve iş etiğinin ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesi amacı ile 2010 yılında kuruldu. TEİD bugün, Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve 800 bin üzerinde çalışana istihdam sağlayan 200’ü aşkın kurumsal üyeye sahiptir. Finansal verilerle birlikte bir şirketin başarısının tanımlanmasında, dünya genelinde sorumlu vatandaşlık, sürdürülebilir üretim politikalarının etkinliği, inovasyon politikaları, etik kurallara uyum ile itibar gibi faktörlerin önemli olduğu gerçeğiyle hareket eden TEİD; Türkiye Cumhuriyeti'nin BM ve OECD nezdinde taraf olduğu yolsuzlukla mücadele anlaşmalarının hayata geçirilmesinde özel sektörün koordinasyonu görevini sürdürmektedir. Bununla birlikte TEİD, etik risklerin yönetimi alanında dünyada var olan değerlerin Türkiye'ye taşınmasında etkin rol oynayarak, bu doğrultuda Global Ethics Network Bölge Temsilciliği, European Business Ethics Network üyeliği, Basel Institute on Governance çalışma grubu üyeliği ve OECD Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu ve Bölgesel Danışma Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir.



